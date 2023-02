Shashi Tharoor raconte comment l’histoire d’une femme musulmane du Kerala qui a élevé trois enfants est maintenant un film

Shashi Tharoor a récemment partagé l’histoire d’une femme musulmane du Kerala qui a dépassé les barrières religieuses pour élever trois enfants hindous. Mais ce n’est pas tout! Son histoire a maintenant inspiré un film qui a été présenté en première au théâtre Vanitha à Edapally de Kochi le 9 janvier. Selon The News Minute, l’histoire réconfortante de Thennadan Subaida et Abdul Aziz Haji (le couple musulman) a été adaptée à l’écran par le cinéaste Siddik Paravoor . Le film est intitulé d’après l’enfant adoptif de Subaida, Sreedharan, et s’appelle ‘Ennu Swantham Sreedharan’ (Avec amour, Sreedharan)

L’histoire raconte l’histoire d’un couple musulman du village de Kalikavu dans le district de Malappuram au Kerala qui a adopté trois enfants de leur défunte aide ménagère et les a élevés comme les leurs toute leur vie. Tout a commencé le jour où leur employée de maison, Chakki, est décédée et Subaida a décidé de s’occuper de ses trois enfants – Sreedharan, Ramani et Leela. Depuis lors, elle ne les a jamais forcés à suivre l’islam et leur a permis de pratiquer tous les rituels hindous sans aucune entrave.

Sreedharan a fait connaître l’histoire de Subaida au monde en 2019 après avoir partagé une publication sur Facebook sur la mort tragique de sa mère musulmane, Subaida. C’est alors que les gens au-delà de Kalikavu ont appris la leçon gratifiante d’amour de Subaida qui coule au-delà du «sang».

« Quand j’ai annoncé la nouvelle du décès de ma mère (ma mère), certains d’entre vous avaient des doutes… Avoir des enfants à eux ne les a pas empêchés de nous accueillir. Ils avaient trois enfants. Même s’ils nous ont adoptés à un jeune âge, ils n’ont pas essayé de nous convertir à leur religion. Les gens disent qu’une mère adoptive ne peut jamais correspondre à sa mère biologique. Mais elle n’a jamais été une «mère adoptive» pour nous, elle était vraiment notre mère », lit-on dans son post.

Le réalisateur Siddik Paravoor a révélé comment il avait entendu parler de Subaida par l’intermédiaire d’un travailleur social et avait été profondément ému par son histoire. « Je voulais porter son histoire à l’attention de plus de gens. Je voulais leur faire savoir qu’il y a des gens qui vivent comme ça. Des gens qui mettent l’amour et la gentillesse au-dessus de la religion et des préjugés », a-t-il déclaré. Paravoor a ajouté : « Les gens sont intrinsèquement bons. Mais parfois, nous avons besoin d’histoires comme celles-ci pour leur rappeler cette bonté. Subaida mérite d’être rappelée et son histoire racontée à plusieurs reprises. Vraiment, les leçons méritoires doivent être prononcées à voix haute car c’est ce qui fait croire à l’humanité !

