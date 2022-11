Shashi Tharoor partage une lettre écrite par l’auteur John Steinbeck à Marilyn Monroe en 1955

Une photo d’une lettre de l’auteur lauréat du prix Nobel John Steinbeck à l’acteur légendaire Marilyn Monroe en 1955 est devenue virale sur Internet. Le dimanche 6 novembre, l’auteur et chef du Congrès Shashi Tharoor a partagé la lettre imprimée en ligne via Twitter. Datée du 28 avril 1955, la lettre adressée à Marilyn Monroe, est une demande de l’auteur prolifique de signer une photo dédicacée d’elle-même pour son neveu-frère Jon Atkinson. La pièce montre à quel point Atkinson était un grand fan de l’actrice emblématique.

Cependant, la situation est devenue un peu difficile pour lui lorsque la femme de l’auteur a menti à Atkinson en disant que Steinbeck avait rencontré l’actrice. Depuis lors, Atkinson admirait l’auteur pour avoir utilisé sa connexion pour obtenir un autographe de Marilyn. Pour authentifier le mensonge inventé par sa femme, le lauréat du prix Nobel a usé de son sublime humour pour rédiger une lettre et formuler sa demande. Lorsque la lettre a attiré l’attention de Shashi Tharoor, il l’a rapidement partagée en ligne et a écrit : « Délice du dimanche : l’une des lettres les plus insolites que j’ai jamais rencontrées d’un auteur célèbre est ce chef-d’œuvre de John Steinbeck à l’immortelle Marilyn Monroe. Chaque ligne, sentiment et détail vaut la peine d’être savouré ! Lisez la lettre entière ci-dessous:

Un Twitterati curieux qui était curieux de savoir si l’actrice avait déjà donné suite à sa demande, a demandé: «La lettre a-t-elle eu le résultat souhaité? C’est la question à un million de dollars, Shashiji.

Tharoor a répondu à la question confirmant qu’Atkinson n’avait jamais reçu de photo dédicacée de Monroe. “Non, le gamin n’a jamais eu la photo. Mais la lettre a été retrouvée parmi les papiers privés de Marilyn à sa mort et vendue aux enchères en 2016 », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un autre utilisateur a continué à louer l’humour sublime de l’auteur affiché dans les phrases utilisées dans la lettre. « ‘Il est déjà votre esclave. Cela ferait de lui le mien ». Résume le génie et l’humour subtil de John Steinbeck de la manière la plus simple », a écrit l’utilisateur.

Un Twitterati a partagé: “C’est la page la plus satisfaisante, la plus délicieuse, voire la plus sublime que j’ai lue depuis longtemps. Toujours souriant.”

Un autre a ajouté : « Cette belle lettre est plus que classique. C’est le vieux vin qui va rajeunir son goût avec le temps !

Le tweet a amassé plus de quatre mille likes sur le site de micro-blogging.

