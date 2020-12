C’est à nouveau cette période de l’année. La deuxième édition du Rainbow Lit Fest – l’un des plus grands festivals de littérature queer et inclusifs en Inde, a lieu en décembre. Et tout comme l’année dernière, l’édition 2020 promet également une expérience immersive et une célébration de l’art queer, de la littérature, des artistes, des créateurs et des leaders d’opinion.

Comme tout le reste, cependant, cette année est un peu différente. Selon coronavirus limitations, les organisateurs du Rainbow Lit Fest de cette année ont décidé de mettre le festival en ligne. Cette année, le festival de deux jours se déroulera entièrement en ligne. Le festival, appelé «Digital & One», propose des sessions spéciales avec des scientifiques tels que le Dr Bibek Debroy, auteur, économiste et président du Conseil économique du Premier ministre, et l’ancien membre du Congrès, le Dr Shashi Tharoor.

Bien que ce soit la première fois que des dignitaires comme Debroy et Tharoor prendront la parole lors d’un événement dominé par les homosexuels, les organisations se sont assurées de maintenir la représentation queer elle-même au premier plan de l’événement avec d’innombrables discussions, films et performances.

Le festival comprendra des tables rondes d’auteurs et de poètes du monde LGBTQIA +, notamment Maya Sharma, Sandip Roy, Dr Akhil Katyal, Saurabh Kirpal, Parmesh Sahani, Michiel Baas, Aditi Angiras et Raga Olga D’Silva, entre autres. La présence queer du monde du cinéma comprend Onir, Gazal Dhaliwal, Faraz Ansari et Sridhar Rangayan.

Compte tenu de son accent sur l’intersectionnalité et les interfaces, le festival présente des panélistes tels que Alankrita Shrivastava, le Dr Saif Mahmood, Tanuja Chandra, Namita Bhandare, Seema Anand, Saikat Majumdar, Madhavi Menon et Priya Paul.

L’événement verra également des performances d’artistes indépendants queer tels que Smruti Jalpur, John Oinam et Leon D’Souza, une performance du marionnettiste Varun Narain, et des récitals de poésie de Vishal Ghatge, Shambhavi Devedi et Aditya Tiwari, ainsi qu’une comédie de stand-up d’un comédien renommé Navin Naronha.

La deuxième édition de ce festival unique verra également des films centrés sur les homosexuels tels que « The Men Who Speak Gayle » de Nathan Kennedy, Nowhere de Christopher Manning, Do Re Mi de Prajesh Kashyap, Forever 17 et Parvaah du Humsafar Trust. .

L’inscription à l’événement a déjà commencé. Vous pouvez vous inscrire au festival ici. L’événement aura lieu ce week-end, les 4 et 5 décembre. Alors surveillez votre agenda!

L’année dernière, l’événement de deux jours à Delhi a présenté des performances et des discours de Devdutt Pattanaik, Anjali Gopalan, Sandip Roy, Avatari Devi et Suneeta Rao, entre autres.