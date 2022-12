Shashi Tharoor est curieux de connaître ces “super-héros tristes” du Kerala

Shashi Tharoor est connu pour surprendre et parfois même confondre les gens avec son vocabulaire inégalé et son esprit vif. Cependant, il semble que les rôles soient inversés en matière d’art high-tech ! Tharoor a récemment exprimé sa confusion face à quelques images amusantes de tristes super-héros DC et Marvel au Kerala. Son enquête sur le contexte derrière les images et une explication de ce qu’elles représentent ont suscité des réponses assez intéressantes de la part des internautes !

Le haut responsable du Congrès avait commenté un tweet d’un utilisateur qui passe par anupr3. L’utilisateur avait posté quatre photos, chacune représentant un super-héros Marvel ou DC quelque part au Kerala, l’air “déprimé”. On peut voir Batman debout sous un parapluie et regardant un champ, Superman assis avec une expression désespérée dans un petit restaurant, Iron Man assis au bord de la rivière, pêchant et une Wonder Woman fatiguée lavant des vêtements.

“Un super-héros triste au Kerala (sic)”, disait une partie de la légende.

Tharoor, peut-être curieux de savoir exactement à quoi ces images font allusion, a demandé : « Que font ces gens incroyables habillés comme ça de toute façon ? Y a-t-il un contexte ? Une explication?”

Que font ces gens incroyables habillés comme ça de toute façon ? Y a-t-il un contexte ? Une explication ?— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 9 décembre 2022

Il s’avère qu’il y a un certain contexte! Ces quatre images font partie d’une plus grande série d’images générées par l’intelligence artificielle, éventuellement créées à l’aide d’invites de mots. Ils ont été initialement publiés sur Instagram par l’utilisateur arun.nura. Selon la description fournie par cet utilisateur, la photo de Batman le montre inquiet de voir ses récoltes attaquées par des chauves-souris à Palakkad, tandis que Superman est sur le point de pleurer dans un salon de thé à Ulloor, Trivandrum. Iron Man passe une journée ennuyeuse à Thrissur et Wonder Woman a du mal à faire la lessive à Kozhikode !

https://www.instagram.com/p/Cl3KaMZPNV0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b62eaafc-d1b8-4b73-a914-5ca0b03fccec

Les gens ont présenté diverses perspectives sur ce qui pourrait se passer dans ces images. Par exemple, un utilisateur qui a écrit “Les super-héros sont comme n’importe quel autre homme ordinaire (sic)” pointe vers les images montrant l’humanité des surhumains. Un autre utilisateur a déclaré: “Je suppose qu’il y a un contexte. Les vrais super-héros sont le fermier, la femme au foyer qui lave les ustensiles, essentiellement les hommes ordinaires qui se battent pour leur vie et se fatiguent car leurs combats ne finissent jamais.”

Un internaute, plaisantant sur l’utilisation par Tharoor de mots anglais difficiles, a écrit :

“Farrago exaspérant de distorsions et de fausses déclarations (sans jeu de mots).”

https://twitter.com/prasadmunje/status/16013852372204666898672

