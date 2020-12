L’Inde a récemment voté en faveur de la suppression par la Commission des drogues des Nations Unies de la marijuana de la catégorie des drogues «les plus dangereuses». légalisation du cannabis il y a deux ans.

« Bien que je n’ai jamais consommé de cannabis moi-même, j’ai été attaqué il y a deux ans pour une recommandation politique visant à le légaliser. Maintenant, alors même que la BCN arrête des stars de Bollywood pour possession de cannabis, l’Inde a rejoint la majorité à la Commission des drogues des Nations Unies. pour être mis au rebut comme une drogue dangereuse. Ah oui! »a écrit Tharoor sur sa page Facebook.

En octobre 2018, Tharoor écrit un avis épicé pour L’empreinte dans lequel il a préconisé la légalisation de la marijuana. « … Je suis convaincu que réglementer légalement la production, la fourniture et l’utilisation de cannabis en Inde réduira les dommages potentiels liés à l’usage de la drogue, réduira la corruption et la criminalité et donnera à notre pays un coup de pouce économique » avait dit Tharoor.

Maintenant, dans le sillage du Bureau de contrôle des stupéfiants enquêtant sur des célébrités et des acteurs de Bollywood pour possession ou usage de marijuana. Bien que la culture et la vente de cannabis, de fleurs et de feuillage soient interdites, le bhang est légal.

Le soutien de l’Inde à la décision de l’ONU de retirer la marijuana de la catégorie «la plus dangereuse» a soulevé de nombreux sourcils. Beaucoup ont utilisé les médias sociaux pour souligner le double standard de l’attitude de l’Inde à l’égard de la marijuana.

Ainsi, notre Inde vient de voter à l’ONU pour retirer le cannabis de la liste aux côtés de drogues telles que la cocaïne, l’héroïne et autres et a accepté sa valeur médicinale, ses propriétés et ses utilisations. Il est toujours interdit de consommer à des fins non médicinales. – Officiel Tehseen Poonawalla (@tehseenp) 5 décembre 2020

L’Inde a voté avec la plupart des pays des Nations Unies pour retirer le cannabis de la liste des substances les plus dangereuses de la convention internationale sur les stupéfiants. En Inde: « Mere liye Ganja lao … Bollywood’s Drugs Chats Revealed … Justice for Sushant » – Anubhav Singh (@lucifer_damned) 4 décembre 2020

Mais c’est surréaliste étant donné qu’il y a quelques mois à peine, il y avait un drame national frappant sur la possession et la consommation de quelques grammes d’herbe, et une actrice fumant un joint était considérée comme une manutentionnaire de cartel de la drogue, du narco-terrorisme, financement étranger, sape interne. (2) – Aditya Chaturvedi (@ACphenomen) 4 décembre 2020

La Commission des stupéfiants de l’ONU a voté mercredi pour retirer le cannabis et la résine de cannabis d’une catégorie des drogues les plus dangereuses au monde, ce qui pourrait affecter l’industrie mondiale de la marijuana à des fins médicales.

L’agence des Nations Unies basée à Vienne a déclaré dans un communiqué qu’elle avait voté 27-25, avec une abstention, pour suivre la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé de retirer le cannabis et la résine de cannabis du tableau IV de la Convention de 1961 sur les stupéfiants, où il a été répertorié avec l’héroïne et plusieurs autres opioïdes. L’Inde a voté pour cette décision.

LIRE: L’herbe est-elle légale en Inde? Un regard sur la tentative de l’Inde avec le cannabis et quand il a été interdit

Cette décision intervient après plusieurs arrestations très médiatisées, comme celle de l’actrice Rhea Chakraborty qui a été arrêtée pour des accusations de drogue liées au suicide de l’acteur Sushant Singh Rajput. L’arrestation avait déclenché plusieurs débats sur le statut des lois indiennes sur les drogues, en particulier celles relatives à la vente et à la consommation de marijuana.