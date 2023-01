Shashi Tharoor clarifie sa remarque sur la campagne de “boycottage” pour le match Inde-Lanka

Le député du Congrès de Thiruvananthapuram au Kerala, Shashi Tharoor, a précisé aujourd’hui que sa remarque sur une prétendue campagne de boycott, qui, selon lui, a entraîné une faible participation au dernier match de cricket international d’un jour entre l’Inde et le Sri Lanka dimanche, a été mal interprétée par certains. Sans préciser la distorsion supposée, il a souligné que les boycotts ne devraient viser que la personne contre laquelle les boycotteurs protestent. Boycotter le jeu ne fait que nuire aux perspectives de cricket à Thiruvananthapuram, a-t-il ajouté. Sa référence était au ministre des Sports du Kerala, V Abdurahiman, qui avait riposté suite à des plaintes concernant le prix élevé des billets, affirmant que ceux qui ne pouvaient pas se le permettre n’avaient pas besoin d’assister au match, bouleversant les fans de cricket de l’État.

Bien que M. Tharoor, qui était au stade pour regarder le match, ait imputé la faible participation à la remarque du ministre des Sports, la Kerala Cricket Association (KCA) a déclaré que le faible taux de participation était dû à la saison de pèlerinage de Sabarimala en cours, au festival de Pongal et à certains CBSE. examens prévus à partir de lundi.

“Les boycotts sont un droit démocratique, mais ils devraient cibler la personne contre laquelle les boycotteurs protestent. Je n’ai rien contre ceux qui ont été naturellement indignés par le commentaire insensible du ministre selon lequel ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un billet n’ont pas besoin d’assister au match. . Le ministre des Sports, qui ne s’est même pas donné la peine d’assister au match, se fiche que la tribune soit pleine ou vide. Il n’a pas été affecté par le boycott. Les manifestants auraient dû boycotter le ministre, pas le match. Le boycott ne fait que nuire aux perspectives d’avenir du cricket à la télévision”, a-t-il déclaré dans une série de tweets clarifiant sa remarque.

1. Il semble que ma déclaration d’hier regrettant la faible participation au troisième ODI Inde-SriLanka, à la suite du boycott des médias sociaux demandé par les fans enragés par les propos insensibles du ministre des Sports du Kerala, ait été déformée par certains. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 16 janvier 2023

Le député du Congrès a déclaré que la KCA, “qui n’a rien à voir avec le ministre ou ses commentaires insensibles”, avait besoin d’une bonne participation pour renforcer son dossier pour que Thiruvananthapuram soit sélectionné comme site de la Coupe du monde plus tard cette année. “Si la faible participation d’hier nous est reprochée par la BCCI, seuls les fans de sport en souffriront”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que ses remarques au stade d’hier avaient été partiellement rapportées et déformées par certains, et que lui, en tant que fan de cricket et député local, ne souhaitait que le cricket de haut niveau pour prospérer dans la circonscription.

“Quel est le besoin de réduire la taxe ? L’argument est que le pays assiste à un phénomène de hausse des prix, donc la taxe devrait être réduite. Ceux qui meurent de faim n’ont pas besoin d’aller voir le match”, avait précédemment déclaré le ministre.

S’adressant aux journalistes, M. Tharoor avait déclaré que le ministre aurait pu éviter de dire ce qu’il avait dit et que le public n’aurait pas dû boycotter le match. “J’ai vu des campagnes sur les réseaux sociaux appelant au boycott du match. Il semble que leur campagne ait été efficace. Je pense qu’il était illogique de le boycotter. J’ai eu la chance de regarder le match, tout comme ceux qui sont venus ici”, a déclaré le Congrès. a déclaré le député.

Le secrétaire d’Etat du CPI(M), MV Govindan, est toutefois venu en aide au ministre en disant que M. Abdurahiman voulait seulement dire que ceux qui sont pauvres ne pourront peut-être pas venir voir le match.

“Ce sont les médias qui ont rendu sa déclaration controversée”, a déclaré M. Govindan.

Le maire de Thiruvananthapuram Corporation, Arya Rajendran, avait déclaré que la baisse des ventes de billets était probablement due au fait que l’Inde avait déjà remporté la série, ou parce qu’il s’agit d’un ODI qui est plus long qu’un match 20-20, de sorte que les gens n’ont peut-être pas eu beaucoup de temps à passer. sur le jeu, a rapporté l’agence de presse PTI. Elle a toutefois déclaré que l’augmentation de la taxe sur les divertissements sur le prix des billets ou la déclaration du ministre n’étaient peut-être pas la raison de la baisse des ventes.