Le député du Congrès Shashi Tharoor s’est rendu samedi sur le site de micro-blogging Twitter pour admettre qu’il avait commis une erreur en commentant les commentaires du Premier ministre Narendra Modi sur le Bangladesh. Tharoor a tweeté que sa réponse aux vues du Premier ministre sur la guerre au Bangladesh était basée sur une lecture hâtive des gros titres des journaux et donc erronée.

Le tweet de Tharoor est intervenu un jour après que le chef du Congrès sur Twitter a indiqué que le Premier ministre Modi n’avait pas reconnu la contribution de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi pour aider à la libération du Bangladesh en 1971. Tharoor a écrit: «Ça ne me dérange pas d’admettre quand je me trompe. Hier, sur la base d’une lecture rapide des titres et des tweets, j’ai tweeté «tout le monde sait qui a libéré le Bangladesh», laissant entendre que @narendramodi avait omis de reconnaître Indira Gandhi. Il s’avère qu’il l’a fait.

Cela ne me dérange pas d’admettre que j’ai tort. Hier, sur la base d’une lecture rapide des titres et des tweets, j’ai tweeté « tout le monde sait qui a libéré le Bangladesh », laissant entendre que @Narendra Modi avait omis de reconnaître IndiraGandhi. Il s’avère qu’il l’a fait: https://t.co/YE5DMRzSB0 Désolé! – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 27 mars 2021

Tharoor avait tweeté hier comment le Premier ministre Modi «donnait au Bangladesh un avant-goût des« fausses nouvelles »indiennes.

Education internationale: notre Premier ministre donne au Bangladesh un avant-goût des «fausses nouvelles» indiennes. L’absurdité est que tout le monde sait qui a libéré le Bangladesh. https://t.co/ijjDRbszVd– Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 26 mars 2021

Le Premier ministre, lors de son discours à Dhaka à l’occasion du 50e anniversaire du Bangladesh, avait déclaré: «J’avais entre 20 et 22 ans lorsque, avec mes amis, j’ai fait Satyagrah pour la liberté du Bangladesh. J’avais même été arrêté pour la même chose.

S’adressant au 50e anniversaire de l’indépendance du Bangladesh sur la place nationale du défilé, Modi a rappelé le rôle joué par l’armée indienne dans la guerre de la liberté et a déclaré que le sang de ceux qui se sont battus pour leur libération et le sang des soldats indiens coulaient ensemble et que ce sang formera un tel sang. relation qui ne s’effondrera sous aucun type de pression.

Modi avait déclaré que l’Inde et le Bangladesh avaient le pouvoir de la démocratie et une vision pour l’avenir, et qu’il était nécessaire pour la région que les deux pays progressent ensemble. «C’est pourquoi les gouvernements indien et bangladais déploient des efforts significatifs dans cette direction.»

Le Bangladesh est devenu indépendant du Pakistan après une guerre indo-pakistanaise en 1971. La guerre de 1971 a éclaté après la répression soudaine à minuit passée le 25 mars 1971 dans l’ancien Pakistan oriental par les troupes pakistanaises et s’est terminée le 16 décembre. La même année Pakistan a concédé sa défaite et s’est rendu sans condition à Dhaka aux forces alliées comprenant les combattants de la liberté et les soldats indiens.