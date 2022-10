Shashi Tharoor admet avoir fait une faute de frappe dans son tweet sur la performance emblématique du T20 de Virat Kohli

Le député du Congrès Shashi Tharoor, qui se trouve être le propre professeur d’anglais de Twitter, a cette fois fait une faute de frappe, laissant les internautes perplexes. Cela s’est produit alors qu’il faisait l’éloge de Virat Kohli dont le coup gagnant a aidé l’Inde à remporter la victoire la plus emblématique contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20. S’adressant à Twitter, il a raconté comment il avait délibérément raté son vol de Goa pour assister à l’affrontement Inde-Pakistan. “Après avoir pris la parole devant une conférence d’universités catholiques à Goa ce matin, j’ai refusé le vol prévu, ce qui aurait signifié manquer complètement le #indvspakmatch. Même si le prochain vol n’est qu’à 21h55, j’étais ravi de voir l’un des grands matchs de ce tournoi », a-t-il tweeté. Dans un autre tweet, il a déclaré : « Et cet homme est à la fois un génie et un héros authentique ! Absolument génial @imVkohli.

Et cet homme est à la fois génie et héros authentique ! Tout à fait génial @imVkohli pic.twitter.com/wRftfsrzf0 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 23 octobre 2022

Après avoir lu le tweet, les internautes n’ont pas compris comment il avait mal orthographié “authentique”.

“Monsieur, veuillez me dire la signification de ce mot car même Google est incapable de me le dire”, a écrit un utilisateur de Twitter, accompagné d’une capture d’écran. Une autre personne a écrit : « J’ai dû sortir mon dictionnaire pour chercher la signification d’authentique. mais s’est alors rendu compte que le ‘dieu de la plume’ pouvait aussi souffrir d’un manque de concentration.

“Même #shashitharoor peut faire une faute d’orthographe après une grande victoire contre le Pakistan #INDvsPAK2022”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Une utilisatrice de Twitter est venue à son secours et voici ce qu’elle a dit :

Merci d’être venu à la rescousse, @perthinentmais c’était, hélas, une faute de frappe ! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 24 octobre 2022

Cependant, M. Tharoor a précisé qu’il s’agissait d’une faute de frappe.

Pendant ce temps, plus tôt, il a partagé un nouveau mot avec les internautes appelé “quomodocunquize”. Dans la légende, il a expliqué: “Département des mots obscurs: les chemins de fer indiens doivent-ils quomodocunquize?” Il a ensuite partagé une image expliquant le sens. Le mot signifie gagner de l’argent par tous les moyens possibles. Depuis qu’il a été partagé, le message a suscité des tonnes de réactions sur les réseaux sociaux. L’homme de beaucoup de mots, qui ne cesse de partager de nouveaux mots pour améliorer le vocabulaire des internautes, a réussi à les laisser sans voix. À l’aide de ce tweet, le député du Congrès a également fouillé le ministère des Chemins de fer en identifiant le département et en utilisant le hashtag “SeniorCitizensConcession”.

