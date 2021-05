Shashi Tharoor a une suggestion pour les pharmaciens qui proposent des noms de médicaments «  imprononçables  »

Les paroles du député du Congrès Shashi Tharoor ont souvent laissé les Indiens sur Internet dans un farrago. Après son classique «Farrago exaspérant de distorsions, de fausses déclarations et de mensonges purs et simples diffusés par un showman sans principes se faisant passer pour un journaliste», qui a même fait son chemin dans les bandes dessinées de Tintin, Tharoor a maintenant un nouveau mot pour envoyer les gens courir vers leurs dictionnaires. En 2018 Dans le cadre d’une promotion pour son nouveau livre intitulé «Le Premier ministre paradoxal», il a décrit le nouveau livre sur le Premier ministre Narendra Modi comme «plus qu’un simple exercice de 400 pages de floccinaucinihilipilification». Selon le dictionnaire Oxford, le mot est un nom et signifie «l’action ou l’habitude d’estimer quelque chose comme sans valeur».

Encore une fois, en 2021 – il a utilisé à nouveau ce mot, avec un nouveau – «procrustéen». Procrustean signifie «(en particulier d’un cadre ou d’un système) imposant l’uniformité ou la conformité sans égard à la variation naturelle ou à l’individualité».

Tharoor a utilisé les mots dans un tweet en réponse au tweet de KTR dans des plaisanteries où il a accusé Tharoor de trouver les noms difficiles pour la plupart des médicaments comme «Posaconazole, Cresemba, Tocilzumab, Remdesivir».

« Non coupable! Comment pouvez-vous vous adonner à une telle floccinaucinihilipilification, @KTRTRS? Resté à moi, je les appellerais volontiers «CoroNil», «CoroZero», et même «GoCoroNaGo!» Mais ces pharmaciens sont plus procrustéens… », a déclaré Tharoor dans son tweet.

Non coupable! Comment pouvez-vous vous adonner à une telle floccinaucinihilipilification, @KTRTRS? Resté à moi, je les appellerais volontiers « CoroNil », « CoroZero », et même « GoCoroNaGo! » Mais ces pharmaciens sont plus procrustéens…. https://t.co/YrIFSoVquo– Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 21 mai 2021

Suite aux paroles de Tharoor, le mot a piqué sur les moteurs de recherche Google.

Si vous avez encore du mal à épeler ou à prononcer les mots de Shashi Tharoor, il existe un guide facile de Tharoor lui-même pour vous aider à le prononcer dans son propre clip audio parlé.

Tharoor a également un nouveau livre, The Tharoorosaurus, écrit dans le style d’un thésaurus et répond précisément à cela – il y a un mot pour rendre tous vos mots simples complexes, et donc, à leur tour, plus éloquents.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici