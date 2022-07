Sharvari Wagh publie des photos amusantes et inédites de ses vacances aux Maldives avec Vicky Kaushal-Katrina Kaif

L’actrice de Bunty Aur Babli 2 Sharvari Wagh, qui faisait partie de l’équipe des Maldives de Vicky Kaushal et Katrina Kaif, a récemment utilisé son compte Instagram pour partager des photos inédites du voyage et il semble bien que le groupe s’est bien amusé sur l’île nation.

Sharvari a partagé un post de carrousel de photos mettant en vedette Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Sunny Kaushal, Kabir Khan et sa femme Mini Mathur, Anand Tiwari et sa femme Angira, Ileana D’Cruz, Isabelle Kaif et d’autres. Elle a légendé le post, “Nous nous sommes assurés qu’il y avait suffisamment de shor sur le rivage !!”

LIS: Dhanush se présente en veshti pour la première de The Grey Man en Inde, gagne les cœurs





Découvrez les photos ci-dessous:





Pendant ce temps, la femme du réalisateur Kabir Khan, Mini Mathur, a partagé une photo avec les filles du voyage et l’a sous-titrée, “insulaires”. La sœur et actrice de Katrina, Isabelle Kaif, a également partagé la même photo et a écrit : “Des filles de l’île sur un bateau de l’île faisant des choses insulaires”.





Vicky et Katrina étaient en vacances aux Maldives avec le frère de Vicky, Sunny Kaushal, la petite amie de Sunny, Sharwari Wagh, le frère de Katrina, Sébastien Laurent Michel, Ileana D`Cruz, le réalisateur Kabir Khan, Mini Mathur, le réalisateur Karishma Kohli, la sœur de Katrina Isabelle Kaif, Anand Tiwari et sa femme Angira Dhar.

Vicky-Katrina s’est rendue aux Maldives pour fêter le 39e anniversaire de l’acteur de Zero avec leurs amis proches et les membres de leur famille. Tous deux ont régalé leurs fans avec leurs adorables photos de voyage.









Vicky et Katrina se sont mariées lors d’un magnifique mariage au Rajasthan le 9 décembre 2021, en compagnie d’amis proches et de leur famille. Avant leur mariage, ni Vicky ni Katrina n’ont commenté leur relation.

Côté travail, Vicky sera vue à Govinda Naam Mera aux côtés de Bhumi Pednekar et Kiara Advani. On le verra également aux côtés de Sara Ali Khan dans Untitled de Laxman Utekar. En dehors de ces deux-là, il a également le film sans titre d’Anand Tiwari avec Triptii Dimri et Sam Bahadur de Meghna Gulzar, avec Sanya Malhotra et Fatima Sana Sheikh dans la ligne.

Katrina, quant à elle, sera ensuite vue dans Phone Bhoot aux côtés de Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. Elle sera également vue partager l’espace d’écran avec Vijay Sethupathi dans Joyeux Noël. Le prochain film est dirigé par Sriram Raghavan. Elle a aussi Tiger 3 avec Salman Khan dans son chat.

Parlant de Sharvari, elle sera ensuite vue dans Maharaja de Yash Raj Films. Si l’on en croit les informations, elle partagera l’écran avec le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan. Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le rôle principal masculin du film par les réalisateurs.