Sharpe Family Singers, avec des liens avec Oglesby, apparaîtra ensuite dans « America’s Got Talent » le 29 août – Shaw Local

Si vous suivez les Sharpe Family Singers sur « America’s Got Talent », marquez vos calendriers pour le mardi 29 août.

La famille de chanteurs, liée à Oglesby, se produira lors de l’émission de 19 heures sur NBC. La famille Sharpe, qui vit à Basking Ridge, dans le New Jersey, a réalisé une vidéo lundi pour les médias sociaux partageant l’annonce.

Ils ont été sélectionnés comme l’un des 55 meilleurs artistes dirigés vers les spectacles en direct.

Onze actes s’affronteront chaque semaine pour avoir une chance de se qualifier pour la finale. Les fans auront la possibilité de voter pour leur interprète préféré à la fin de chaque épisode, les résultats étant annoncés lors des épisodes du mercredi soir, également diffusés à 19 h. Deux actes par semaine passeront à la finale du 26 septembre.

« Nous sommes ici maintenant et nous répétons », a déclaré la famille dans la vidéo.

Le gagnant reçoit un grand prix de 1 million de dollars.

Dans l’épisode diffusé le 28 juin, la famille de six chanteurs, dont Ron Sharpe, diplômé du lycée La Salle-Pérou, a reçu des éloges pour leur interprétation de « How Far I’ll Go » de « Moana » de Disney.

Les Sharpe ont une forte audience. Ils ont 8,5 millions d’abonnés sur TikTok et 1,6 million d’abonnés sur YouTube. Ils ont de la famille vivant dans la vallée de l’Illinois.