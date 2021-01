CHAPEL HILL, Caroline du Nord: Freshman Day’Ron Sharpe a eu 25 points, un sommet de la saison, et neuf rebonds, Leaky Black a frappé le sauteur dans les dernières secondes et la Caroline du Nord a battu Notre-Dame 66-65 samedi.

Kerwin Walton a réussi un sommet en carrière avec quatre points à 3 points et a terminé avec 12 points pour UNC (6-4, 1-2 ACC). Le recrue est 12 sur 24 derrière l’arc cette saison.

Caleb Love a frappé un 3 avant que Sharpe ne marque les six derniers points dans une course de 9-0 qui a donné à la Caroline du Nord une avance de deux points avec 4:19 à jouer dans le match. Il y a eu six changements de tête, y compris un lay-up de Prentiss Hubb qui a donné aux Fighting Irish une avance de 65-64 avec 36 secondes plus tard. Le chronomètre des tirs diminuant, Black a glissé autour d’un écran de Garrison Brooks et a chuté dans un tir de banque en cours d’exécution pour plafonner le score avec 9,1 secondes à jouer.

Notre Dame (3-6, 0-3) a mené pendant près de 28 minutes et le pointeur à 3 points de Nate Laszewski a couronné sa séquence de 11 points consécutifs pour les Fighting Irish en moins de trois minutes, le portant à 57-50 avec 7:39 à jouer.

Laszewski a mené les Fighting Irish avec 25 points et neuf rebonds et Hubb a marqué 14 points. Laszewski, qui est entré dans le match en tirant à 57,1% de l’arrière de l’arc, a réalisé un record de carrière de sept 3 en 11 tentatives.

Les Tar Heels ont tiré un plus bas de la saison à 35% (24 sur 69) sur le terrain, mais ont dépassé Notre Dame 48-27, dont 21-3 sur le verre offensif. Les Fighting Irish, qui ont tiré 47% (25 sur 55), ont été surclassés 21-3 aux points de la deuxième chance.

Le match a été annoncé la veille du Nouvel An après que l’UNC et Notre-Dame aient initialement prévu des matchs samedi contre Syracuse et Pittsburgh, respectivement, reportés en raison des circonstances entourant le coronavirus pandémie.

