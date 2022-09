Sharp pourrait être votre réponse pour un mini-téléviseur LED abordable en 2023

L’achat d’un nouveau téléviseur est l’un des achats technologiques les plus excitants que font de nombreux consommateurs, mais il est rarement possible d’obtenir la dernière technologie sans beaucoup d’argent. Cependant, Sharp peut avoir la réponse pour tous ceux qui recherchent un téléviseur Mini-LED qui ne casse pas la banque.

Une télé OLED pourrait être le rêve de la plupart des gens, mais Mini-LED est devenu un rival en améliorant les performances des panneaux LCD ordinaires. En ajoutant plus de LED au rétroéclairage et en augmentant le nombre de zones de gradation, l’image est considérablement améliorée par rapport à un panneau ordinaire en termes de luminosité, de contraste et plus encore.

Pourtant, les nouvelles technologies ne sont pas bon marché et les ensembles que nous avons vus annoncés au cours des dernières années ont dépassé les dépenses habituelles de la plupart des gens pour une mise à niveau du salon.

Sharp fête ses 110 ans et lors de son Xperience Roadshow 2022, on m’a montré des modèles XLED très intéressants. C’est le nom de marque Sharps pour ses prochains ensembles avec la technologie Mini-LED.

Chris Martin / Fonderie

Alors que le XLED 2000 (ci-dessus) est un superbe ensemble avec des niveaux de luminosité fous (2000 nits), avec un nombre correspondant de zones de gradation, des couleurs percutantes et des haut-parleurs pour le son Dolby Atmos, il arrivera autour de 2 500 £ -3 500 quand il arrivera l’année prochaine.

Pendant ce temps, le XLED 1000 – qui arrivera dans les tailles 65 et 75 pouces avec 1 000 nits et 1 000 zones de gradation – coûtera environ 1 500 £.

Cependant, le modèle d’entrée de gamme, le XLED 300, pourrait bien coûter moins de 1 000 £ et Sharp prévoit 55 et 65 pouces, mais étudie également la possibilité d’un modèle 50 pouces plus petit et probablement encore moins cher.

Si la société peut atteindre ce chiffre magique de 999 £ à 55 pouces, elle pourrait bien avoir un gagnant entre ses mains ici. Bien que, malheureusement, Sharp n’ait pas l’intention de lancer les téléviseurs Mini-LED aux États-Unis.

Certes, le XLED 300 n’est pas aussi impressionnant que ses compagnons d’écurie, mais avec 300 zones de gradation et une luminosité de 700 nits, ce sera toujours une avancée notable pour quiconque possède un téléviseur LCD vieillissant assis dans le coin en espérant qu’un voyage à la décharge n’est pas t arrive bientôt.

Chris Martin / Fonderie

De plus, le XLED 300 intègre Android TV pour un système d’exploitation convivial et prend en charge des technologies telles que Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS:X. Sharp a également son propre Aquos Smooth Motion, et sa résolution 4K Ultra HD est comme vous vous en doutez.

J’ai été certainement impressionné de voir ces modèles XLED dans la vraie vie et si Sharp atteint ce prix, il réduira ses concurrents clés comme Samsung et LG. Alors que Samsung vend un téléviseur Mini-LED pour 999 £ c’est seulement 43 pouces.

À titre de comparaison, les ensembles équivalents de 55 pouces de Samsung et LG, le QN90B Néo QLED et QNED86, sont au prix de 1 299 £ et 1 399 £ respectivement.

Je croise les doigts, mais si vous pensez toujours que c’est trop pour vous, alors Sharp a présenté de nombreux autres modèles abordables. En particulier, un modèle exécutant le système d’exploitation de Roku qui démarrera ne mesure que 24 pouces.

Vous ne pouvez pas attendre l'année prochaine pour un nouveau téléviseur ?