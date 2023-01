Sharp: Pourquoi Brian Daboll des Giants mérite de remporter le prix de l’entraîneur de l’année

Warren Sharp Rédacteur FOX Sports NFL

Pour moi, ce n’est même pas un concours serré. C’est un glissement de terrain. L’entraîneur de l’année n’est pas un prix pour l’entraîneur le plus performant ou le meilleur entraîneur. Il récompense l’entraîneur qui a tiré le meilleur parti de la main qu’il a eue cette année et qui a dépassé toutes les attentes en le faisant. C’est un prix pour 2022 seulement. Et en 2022, il n’y a clairement personne de plus méritant que Brian Daboll.

Pourquoi Daboll est-il le choix facile et logique ? Parce que nous avons vu d’autres entraîneurs essayer à plusieurs reprises et échouer, avec essentiellement la même liste.

2017 : 3-13 sous Ben McAdoo (se fait virer)

2018 : 5-11 sous Pat Shurmur

2019 : 4-12 sous Pat Shurmur (se fait virer)

2020 : 6-10 sous Joe Judge

2021 : 4-13 sous Joe Judge (se fait virer)

Au cours des cinq dernières années, les Giants avaient le pire bilan de la NFL (22-59). Aucune équipe n’a été pire. Les Giants étaient également la seule équipe de la NFL à ne jamais avoir remporté plus de six matchs en une saison au cours des cinq dernières années.

Et puis il y a celui-ci. La mère de toutes les statistiques. Quelque chose qui semble si inconcevable qu’il doit être de la pure fiction.

À aucun moment, à aucune saison, au cours des CINQ dernières ANNÉES, les Giants n’ont eu un record de victoires.

Ils sont la seule équipe à réussir cet exploit historiquement embarrassant.

D’une manière ou d’une autre, il n’y a pas eu une seule semaine en 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021 où les Giants avaient un record supérieur à 0,500 même pendant une semaine. Jamais 1-0. Jamais 3-2. Jamais 5-4. Jamais au-dessus de .500 en toute saison.

De quoi Brian Daboll a-t-il hérité en 2022 ?

La franchise la plus embarrassante de la NFL. Oui, les Giants sont une franchise légendaire. Mais ils ont été enfoncés jusqu’au sol et n’ont eu aucun succès au cours de la dernière demi-décennie.

À quel point Daniel Jones a-t-il été impressionnant cette saison? Craig Carton plaide pour Daniel Jones comme l’un des QB les plus précieux de la ligue cette saison après que le quart-arrière de New York a mené les Giants à une victoire sur les Colts d’Indianapolis, obtenant une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Les Giants de Brian Daboll ont remporté le premier match de la saison. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il n’y a pas eu une seule semaine en 2022 où les Giants n’avaient pas un record supérieur à 0,500.

Ce revirement est inouï et tout simplement incroyable.

Au-delà des résultats, pensez au contexte dans lequel Daboll a opéré ce revirement. Les Giants ont été laissés dans un état de délabrement total par l’ancien directeur général Dave Gettleman. En février, les Giants avaient le 4e espace de plafond le plus bas de toutes les équipes de la NFL. Ils avaient également le neuvième plus grand nombre de clichés à remplacer en agence libre.

Leur QB de départ et leur RB de départ ont été très rédigés, mais tellement remis en question que les deux étaient en ligne pour jouer leurs contrats de recrue et partir en agence libre. Leur option de cinquième année n’avait pas non plus été retenue.

Sur 30 QB avec 1000 tentatives de 2018 à 2021, Daniel Jones s’est classé entre le n ° 25 et le n ° 30 dans pratiquement toutes les mesures courantes, y compris le pourcentage d’achèvement, les yards par tentative, la note de passeur et le ratio TD: INT.

Dans des mesures plus avancées, il s’est également classé 29e en termes de points attendus ajoutés par tentative (-0,06) et 29e en taux de réussite (41%) sur ces 30 QB de qualification. Naturellement, la propriété n’avait aucun intérêt à l’étendre.

C’est la main que Daboll a reçue.

Une équipe avec le pire record de la NFL au cours des cinq années précédentes (qui n’a jamais eu de record de victoires d’aucune sorte au cours de l’une de ces saisons), une équipe avec un QB des cinq derniers, un espace de sélection des quatre derniers et le top 10 le plus des boutons-pression qui devaient être remplacés – ainsi qu’une variété d’autres dégâts laissés par un régime renversé par Joe Judge et Dave Gettleman.

Et au cours de la première année de travail, Daboll a fait ce qu’aucun des autres entraîneurs (et beaucoup ont été embauchés et licenciés) n’a fait avec cette liste : Gagner. Et faire les séries éliminatoires.

Il s’agit d’un exemple classique d’un entraîneur qui fait les choses correctement alors que d’autres entraîneurs ont essayé et échoué à plusieurs reprises. C’est clair le matériel de l’entraîneur de l’année.

Les Giants dirigés par Daboll ont également joué dans la NFC East. L’Est est la SEULE division de la NFL qui compte deux équipes avec plus de 11 victoires (Philadelphie est 13-3, Dallas est 12-4) et la SEULE division où la pire équipe n’est qu’à un demi-match en dessous de .500 (Washington est 7-8-1).

Et pourtant, il a guidé les Giants pour décrocher une place en séries éliminatoires une semaine complète avant la fin de la saison. Ses Giants étaient si bons cette saison qu’ils sont bloqués dans les séries éliminatoires et peuvent reposer les joueurs la dernière semaine de la saison.

Imaginez dire cela – non, penser cela – à tout moment au cours des cinq années précédentes.

Qu’est-ce que nous avons dit que les critères appropriés pour gagner l’entraîneur de l’année étaient ? Pour reconnaître l’entraîneur qui a tiré le meilleur parti de la main, il a été supprimé cette année et a dépassé toutes les attentes en le faisant.

Quelle meilleure mesure que les lignes de paris sportifs.

Cette intersaison, les Giants étaient -275 à manquer les séries éliminatoires, ce qui se traduit par 73% à manquer les séries éliminatoires.

Les chances que les Giants participent aux séries éliminatoires étaient de 27% avant la saison.

Et avant la dernière semaine de la saison, ils étaient assis à 100 %. Comment est-ce pour dépasser toutes les attentes?

Qu’en est-il du dépassement des attentes d’une semaine à l’autre ?

Regardez à nouveau les lignes de pari sur chaque jeu, qui prédisent le gagnant et la marge de cette victoire (écart). Les Giants ont couvert l’écart dans 12 de leurs 16 matchs (75%).

Aucune équipe n’a couvert l’écart dans plus de matchs. (Les Bengals en ont également couvert 12 en tant que champion en titre du Super Bowl avec la franchise QB Joe Burrow à la barre.)

Les Giants de Daboll avaient 27% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils y sont arrivés. Daboll mérite le prix.

Regardez quelques-uns des autres meilleurs candidats :

Nick Sirianni : Sans aucun doute un grand entraîneur. Mais il est en deuxième année et s’est vu remettre une liste de calibre Super Bowl par l’un des meilleurs GM de la NFL, Howie Roseman. Les Eagles ont fait les séries éliminatoires l’an dernier. Avant le début de la saison, les Eagles avaient 66% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ce pourcentage est monté en flèche lorsque Dak Prescott a été blessé.

Les Eagles ont couvert l’écart en 8 matchs sur 16 jusqu’à présent cette année. Ce fut une excellente année pour être un fan des Eagles, mais ce n’est pas le type de CV qui remporte un prix d’entraîneur de l’année. Il n’y avait rien de remarquable ou de très inattendu dans une équipe qui, au début de la semaine 1, devait remporter la NFC East et participer aux séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive en remportant quelques matchs de plus.

Kyle Shanahan : Shanahan est l’un de mes entraîneurs préférés dans la NFL. J’adore son schéma offensif et son jeu d’appel. Mais il n’y a aucun moyen d’être même près de gagner l’entraîneur de l’année. Cette équipe des 49ers a remporté 13 matchs en 2019 et a fait le Super Bowl avec Jimmy Garoppolo au QB. Et c’est le QB qui a mené l’équipe à 12 victoires en 2022.

L’année dernière, cette équipe a participé au match de championnat de conférence NFC avec Jimmy Garoppolo, enregistrant des victoires à deux chiffres. En entrant en 2022, ils devaient participer aux séries éliminatoires 69% du temps. Shanahan est là depuis des années, aidant à créer cette liste avec “ses” joueurs. Rien de tout cela ne correspond au modèle de l’entraîneur gagnant de l’année en enregistrant des résultats complètement inattendus dans une situation bien inférieure à la moyenne.

Dan Campbell : Campbell est en année 2 et a son QB trié sur le volet à la barre. Le revirement pour les Lions de 3-13-1 à 8-8 correspond aux critères. Mais au début de l’année, les Lions avaient beaucoup d’espace de plafond et n’ont pas eu à remplacer de nombreux clichés en agence libre.

On s’attendait à ce qu’ils terminent troisièmes de la NFC Nord et ils l’ont fait. Ils ne sont même pas en séries éliminatoires pour la dernière semaine de la saison et pourraient être éliminés avant même le début de leur match. Campbell serait mon candidat n ° 2, mais il n’a pas de cas plus convaincant que Brian Daboll. Ce n’est même pas proche.

Doug Pederson : Dans l’année 1 du travail, un peu comme Daboll. Cela signifie beaucoup. Un entraîneur qui dépasse les attentes lors de sa première année montre vraiment la différence qu’il a faite. Donc, pour cette raison, Pederson a un avantage sur certains de ces autres candidats non Daboll énumérés ci-dessus. Mais c’est là que ça s’arrête pour moi. Pederson a un QB enfant en or dans le choix général n ° 1 Trevor Lawrence, considéré comme un talent générationnel.

Jacksonville a une fiche de 8-8 en ce moment. Ils doivent gagner leur dernier match pour même se qualifier pour les séries éliminatoires. Et s’ils n’étaient pas dans le terrible AFC Sud, il est fort probable que leur record ne les amènerait même pas en séries éliminatoires, à l’exception du fait que le vainqueur de la division obtient une place automatique. Les Jaguars sont allés 8-8 contre l’écart cette année, ce qui signifie qu’ils n’ont même pas dépassé les attentes match par match.

L’une de ces victoires était sur Justin Herbert quelques jours après sa blessure aux côtes où il n’aurait pas dû jouer. Les autres victoires de Pederson ? Ceux-ci sont venus contre Zach Wilson, le combo Davis Mills / Jeff Driskel, Matt Ryan, Derek Carr, Ryan Tannehill, Lamar Jackson et Dak Prescott. Et puis il y a deux faits indéniables qui empêchent Pederson de se rapprocher de remporter ce prix :

1. Les Jaguars avaient le troisième plus grand espace de plafonds au début de la saison et ont dépensé un montant absurde de 272 115 000 $ en agents libres – pas seulement le plus de toutes les équipes, mais la deuxième équipe la plus élevée était en baisse à 192 millions de dollars. Les Giants ont dépensé la totalité des 54 millions de dollars. Pederson a pu sélectionner et ajouter des joueurs de premier ordre cette intersaison pour créer sa liste, un luxe impossible pour Daboll.

2. Pederson a été devancé par Daboll lorsque Daboll est allé à Jacksonville en tant qu’outsider et a battu les Jaguars sur la route.

Les cinq meilleurs candidats sur le marché des paris pour l’entraîneur de l’année sont Daboll et les quatre énumérés ci-dessus.

Il n’y a pas un seul candidat qui s’est vu remettre une pire liste, au cours de sa première année, avec des excuses partout pour avoir une mauvaise saison, et en a fait plus.

Prendre une équipe qui n’avait pas seulement le pire record de la NFL au cours des cinq années précédentes, mais qui n’a jamais été au-dessus de 0,500 à aucun moment de cette période, pour ne jamais être en dessous de 0,500 lors de sa première année, avec une situation de plafond horrible, le deuxième pire QB de la NFL au cours des quatre années précédentes, affichant les couvertures les plus contre-écartées de la NFL tout en bloquant une tête de série en séries éliminatoires avec une semaine à faire et en pouvant se reposer la dernière semaine de la saison?

Entraîneur de l’année.

Faire quelque chose d’une liste qu’aucun autre entraîneur à New York ne pourrait faire, sans avoir l’espace de plafond pour changer la liste ?

Entraîneur de l’année.

C’est simple. Bien que les marchés des paris n’aient pas encore rattrapé cela, ils le feront bientôt.

Il n’y a personne avec un meilleur cas pour l’entraîneur de l’année que Brian Daboll.

Ce qu’il a fait à New York au cours de sa première année, avec les restes de Dave Gettleman, a été tout simplement incroyable.

Il a non seulement changé toute la culture du bâtiment, mais a remporté des matchs dans le processus et a déjà décroché un billet pour les séries éliminatoires.

Il est notre entraîneur de l’année.

Warren Sharp est analyste NFL pour FOX Sports. Il est le fondateur de Sharp Football Analysis et a travaillé comme consultant pour des franchises de ligue tout en contribuant auparavant à ESPN et The Ringer, entre autres points de vente. Il a étudié l’ingénierie avant d’utiliser son sens aigu des statistiques pour créer des modèles de football prédictifs. Vous pouvez suivre Warren sur Twitter à @SharpFootball .