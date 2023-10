Sharp dévoile le milieu de gamme Sense8 avec Snapdragon 6 Gen 1, appareil photo 50MP avec OIS

Les Google Pixels ont vraiment gagné en popularité au Japon au cours des derniers trimestres et, même s’ils grignotent principalement la part de marché d’Apple, les marques locales peuvent également être inquiètes. Dans cet esprit, découvrez le nouveau Sharp Sense8, qui vient d’être lancé à 62 150 JPY (alors qu’un Pixel 7a coûte 62 700 JPY).

Selon Sharp, le téléphone a été conçu principalement pour deux choses : un bon appareil photo simple à utiliser et une batterie longue durée. Pour ce dernier, la capacité de la batterie a été portée à 5 000 mAh (contre 4 570 mAh sur le Sense7), pas mal pour un téléphone qui ne pèse que 159 g.

Il s’agit d’un appareil relativement compact, il mesure 153 x 71 x 8,4 g et, malgré son statut de milieu de gamme, il présente une conception monocoque en aluminium de qualité supérieure et un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Quant à l’écran, il s’agit d’un panneau IGZO OLED de 6,1 pouces avec 1 080 x 2 432 pixels. Il a un taux de rafraîchissement variable, de 1 à 90 Hz, avec insertion d’un cadre noir (ce qui, selon Sharp, le fait ressembler à un écran à 180 Hz). La luminosité atteint 1 300 nits. Le Sense7 d’il y a quelques mois avait un écran à 60 Hz, c’est donc l’une des mises à niveau.

Un autre est le chipset Snapdragon 6 Gen 1, qui possède un processeur 36 % plus rapide et un GPU 33 % plus rapide par rapport au Snapdragon 695 trouvé à l’intérieur du Sense7 (sur la base des tests Sharp). Le chipset est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui peuvent être étendus avec une carte microSD jusqu’à 1 To.

Ensuite, nous passons aux caméras. Le nouveau modèle dispose d’un capteur 50MP dans la caméra principale (1/1,55″) avec des pixels de 1,0 µm, 2,0 µm si vous utilisez le binning. Il n’y a pas de télécaméra, mais le capteur principal prend en charge le zoom 2x natif. Bien qu’il s’agisse du même capteur que le Sense7, le nouveau modèle dispose également d’OIS. L’autre caméra à l’arrière est un module ultra large de 8MP.

Le Sense8 dispose d’un emplacement microSD comme nous l’avons déjà mentionné, il y a également une prise casque 3,5 mm et le port USB-C fait démarrer DisplayPort. La seule chose qui lui manque est une charge rapide – les spécifications officielles indiquent le temps de charge à 160 minutes. Il n’y a pas de recharge sans fil.

Il s’agit d’un téléphone double SIM avec nano-SIM et eSIM. Il prend en charge la 5G (2,1 Gbit/s) ainsi que le WiMAX 2+ (le WiMAX est toujours présent au Japon, apparemment). La connectivité sans fil supplémentaire comprend le Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.1 et le NFC. Une autre chose à mentionner est le lecteur d’empreintes digitales latéral.













Sharp Sense8 en bleu, vert pâle, cuivre clair et noir cobalt

Le Sharp Sense8 n’est disponible qu’au Japon (du moins pour l’instant, mais Sharp ne s’adresse pas vraiment au marché mondial). Vous pouvez également le récupérer sous contrat, consultez DoCoMo et UQ pour plus. Le téléphone devrait également être disponible auprès des autres principaux opérateurs japonais.

Via (en japonais)