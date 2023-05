Sharp Aquos R8 et R8 Pro annoncés au Japon

Sharp est juste au bon moment avec sa dernière version de smartphone phare exclusive au Japon – l’Aquos R8 et R8 Pro. Aquos R8 Pro s’appuie sur l’Aquos R7 de l’année dernière avec le chipset phare Snapdragon 8 Gen 2 de dernière génération de Qualcomm.









Aquos R8 et R8 Pro

Aquos R8 Pro obtient un écran Pro IGZO OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 1 260 x 2 730 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Le panneau apporte également une prise en charge des couleurs 10 bits et Dolby Vision ainsi qu’une luminosité maximale de 2 000 nits.

Aquos R8 dispose d’un panneau de 6,39 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, les mêmes spécifications de base que le R8 Pro, mais avec une luminosité maximale de 1 300 nits.

À l’arrière, Aquos R8 Pro dispose d’une caméra principale de 47 MP avec un capteur de type 1 pouce co-développé avec Leica, une ouverture F/1.9 et une distance focale de 19 mm. Il y a un capteur de profondeur de 1,9 MP qui le tient compagnie mais pas d’objectif ultra large ou téléobjectif. Aquos R8 apporte un capteur principal de 1/1,55 pouce de 50,3 MP aux côtés d’un module ultra large de 13 MP.









Système de caméra Aquos R8 (à gauche) et caméras R8 Pro (à droite)

L’autre élément intéressant est que l’appareil photo sonne sur les deux téléphones et sert également de refroidisseur passif en dissipant la chaleur des cartes mères des téléphones.

Les deux téléphones sont équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui est rejoint par 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Aquos R8 Pro contient une batterie de 5 000 mAh tandis que la vanille R8 reçoit une cellule de 4 570 mAh.

Aquos R8 et R8 Pro sont IP68 résistants à l’eau et à la poussière et sont livrés avec des fentes pour carte microSD et des prises casque. Les deux téléphones démarrent Android 13 avec les mises à jour promises de la version 3 du système d’exploitation et jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité. Ce dernier dépendra du transporteur.

Aquos R8 est disponible dans les couleurs bleu et crème tandis que Aquos R8 Pro peut être disponible en noir. Les deux téléphones seront en vente libre au Japon à partir du 15 juillet.

Source (en japonais)