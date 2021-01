SHARON Watts est dénoncé comme l’attaquant d’Ian Beale par Max Branning la semaine prochaine à EastEnders.

Ian – qui est joué par Adam Woodyatt dans le feuilleton BBC One – a survécu à la dernière tentative de meurtre de Sharon et a fui Walford la semaine dernière.

Mais les téléspectateurs verront les soupçons de Max et Kathy grandir la semaine prochaine lorsque Ian sera toujours porté disparu.

Max devient déterminé à découvrir la vérité et quand il voit la police parler à Bobby, il demande s’il y a des nouvelles sur Ian.

Plus tard, Sharon panique quand Linda lui dit que Max est en mission pour découvrir qui a attaqué Ian dans le Vic.

Quand Max interroge Sharon, elle lui dit qu’il essaie seulement de prouver l’innocence de Tina pour récupérer Linda.

Plus tard, Max est vidé de voir Linda et Mick de retour ensemble au pub.

Pendant ce temps, Bobby et Kathy arrivent avec des dépliants manquants pour Ian.

Une énorme confrontation éclate entre Kathy et Sharon alors que Max fait une annonce choquante, disant à tout le monde que Sharon était derrière l’attaque d’Ian – et que Tina est innocente.

Avec tout le monde sous le choc de l’annonce de Max, les choses tournent bientôt mal au pub.

Est-ce que Sharon s’en sortira vivant?

Plus tard, Mick persuade Linda d’obtenir la vérité de Max et est choqué quand Max explique ce qu’il sait.

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Ian a secrètement rendu visite aux médecins dans des scènes récentes – et a obtenu la preuve que Sharon l’empoisonne.

Le mouvement de choc de l’homme d’affaires est venu après que de plus en plus d’habitants de la place ont remarqué à quel point il avait l’air malade – et Max a suggéré que Sharon pourrait l’empoisonner.

Ian a ensuite réussi à rattraper Sharon quand elle est allée de l’avant avec son dîner mortel la semaine dernière, en lui disant de manger elle-même certaines des pâtes empoisonnées.

Ian Beale des EastEnders SURVIENT à l’empoisonnement de Sharon et fuit Walford pour de bon

Une confrontation s’ensuit alors que Sharon a forcé Ian à admettre avoir tué son fils Dennis Mitchell.

Ian a supplié Sharon de croire que c’était un accident tragique, mais la propriétaire n’en avait rien et lui a dit qu’il méritait de mourir dans des scènes émotionnelles.

Les téléspectateurs ont ensuite regardé Ian se rendre à la station de métro, jeter son téléphone et dire adieu à Walford.