Sharon Watts des EASTENDERS va assassiner Ian Beale après que l’ex Phil Mitchell l’ait convaincue d’abandonner son plan de vengeance.

La propriétaire – qui est jouée par l’actrice Letitia Dean dans le feuilleton de la BBC – avait annulé son plan d’empoisonner Ian pour se venger de son fils mort Dennis, et ce soir, elle a dit à l’ex Phil.

Mais il n’en avait rien et lui a dit: «Tu es la femme la plus forte que je connaisse et je suis le fils de Peggy Mitchell.

«C’est ce que Ian vous a fait subir – c’est la différence. Dennis était innocent mais Ian ne l’est pas.

Utilisant la mort de Dennis pour la convaincre, Phil a ajouté: «Vous savez avec quoi je ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre avec le fait que j’étais là et que mon garçon était à terre sur ce bateau en train de se battre pour sa vie et sans Ian Beale veillait sur lui-même comme il le fait toujours.

«Notre garçon Sharon, il devait avoir le souffle coupé, ses poumons devaient être remplis d’eau.

«Ian a emmené notre fils et il doit payer. Tu n’as rien à faire, je le ferai.

Maintenant convaincue, Sharon lui dit qu’elle serait celle qui tuerait son mari.

«Non, ça devrait être moi», dit-elle.

«Je suis celui à qui il a menti pendant tous ces mois, celui qu’il a amené à l’épouser, mais il faut le faire rapidement. Je ne peux pas continuer comme ça.

Phil a accepté d’obtenir un poison plus fort pour en finir rapidement avec Ian: « J’obtiendrai quelque chose de plus fort – cela prendra des minutes et non des heures. »

Plus tard, Phil a remis la poudre à Sharon dans le pub, et Ian a chronométré l’échange.

Ian a demandé à Sharon s’il y avait quelque chose qu’elle voulait lui dire – quoi que ce soit – mais revenons à sa détermination inébranlable de le tuer, elle a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

Les fans sont terrifiés pour Ian car Sharon a le meurtre en tête.

Sharon Watts annule le complot de meurtre d’Ian Beale – alors qu’il obtient la preuve qu’elle l’empoisonne sur EastEnders

L’un d’eux a écrit: « Tuez-vous vraiment Ian Beale?! Sûrement pas ?! »

Un second a déclaré: « Ian a joué un rôle dans la mort de Denny, mais je ne pense pas qu’il mérite de mourir pour cela. »

Un autre a ajouté: « J’aimais Sharon, mais comment voulez-vous que les gens se soucient toujours d’un personnage lorsqu’ils essaient de tuer quelqu’un? »