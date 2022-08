Sharon Stone révèle qu’une relation avec un jeune homme s’est terminée après qu’elle ait refusé de prendre du Botox

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sharon Stone s’est confiée à Vogue Arabia sur ses réflexions sur le vieillissement naturel et sur la façon dont un homme plus jeune avec qui elle sortait lui a demandé si elle utilisait du Botox. La relation a pris fin peu de temps après.

Dans l’article de couverture de Stone en septembre pour Vogue Arabia, elle a parlé de son expérience avec le jeune homme et de la façon dont leur relation a changé lorsqu’il lui a demandé si elle utilisait du Botox.

Elle se souvient lui avoir dit qu’ils auraient probablement tous les deux un bon boost d’ego si elle le faisait, mais ce n’était pas quelque chose qui était dans les cartes pour elle. La relation a pris fin peu de temps après, mais Stone n’a pas laissé cela l’affecter, notant qu’elle ne voulait pas quelqu’un dans sa vie qui n’appréciait que sa beauté.

“Je l’ai revu une fois après ça, puis il n’a plus voulu me voir”, a déclaré Stone au magazine. “Si vous ne me voyez pas plus longtemps que cela, veuillez trouver votre chemin vers la sortie.”

SHARON STONE DIT QU’ELLE EST « ÉTONNÉE » DE TOUJOURS MODÉLER À 62 ANS

Il y a une bonne raison pour laquelle la star de “Basic Instinct” a choisi de ne pas utiliser d’injectables pour inverser le processus de vieillissement. Elle admet les utiliser quand elle était plus jeune, mais les a effectivement exclus.

Une mauvaise expérience avec le Botox, qui a entraîné des complications de santé, l’a fait changer de point de vue sur le Botox et les autres injectables.

“Il y a eu des périodes dans la super renommée où j’ai eu du Botox et du remplissage et des trucs, puis j’ai eu cet accident vasculaire cérébral massif et une hémorragie cérébrale de neuf jours, et j’ai dû avoir plus de 300 coups de Botox et de remplissage pour faire le côté de mon visage est revenu”, a-t-elle expliqué.

Sa peur de la santé impliquant les injectables et leur nécessité dans son processus de rétablissement ont changé sa façon de les voir. Ils sont passés d’un “luxe mignon” à “une sorte de besoin neurologique massif et douloureux”.

Stone préfère maintenant célébrer son apparence telle qu’elle est, comme en témoigne son post Instagram plus tôt cet été, dans lequel elle a posé seins nus à une piscine.

“Je l’ai posté parce que j’ai l’impression que les femmes deviennent invisibles une fois que nous sommes devenues mamans, et vous avez 45 ans et les gens passent devant vous comme si vous n’étiez pas là”, a expliqué l’actrice de 64 ans.

La photo a été prise lors d’un après-midi amusant où elle et ses copines se sont prises en photo à tour de rôle et se sont senties bien dans leur peau.

Stone a expliqué qu’elle et ses amis ont conclu un accord pour essayer constamment d’augmenter l’estime de soi de l’autre parce que “la vie ne vous fait pas toujours sentir comme un gagnant en vieillissant”.