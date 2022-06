Sharon Stone révèle qu’elle a perdu 9 enfants suite à des fausses couches : “Ce n’est pas rien”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sharon Stone a révélé qu’elle avait perdu neuf enfants à la suite de fausses couches.

Stone, 64 ans, a commenté une publication Instagram partagée par People. Le message concernait une interview que le point de vente a eue avec Peta Murgatroyd au sujet d’une perte de grossesse qu’elle a récemment subie.

“En tant que femmes, nous n’avons pas de forum pour discuter de la profondeur de cette perte. J’ai perdu neuf enfants par fausse couche”, a écrit Stone dans la section des commentaires du message.

“Ce n’est pas rien, physiquement ni émotionnellement, mais on nous fait sentir que c’est quelque chose à supporter seul et secrètement avec une sorte de sentiment d’échec.”

Stone a ajouté: “Au lieu de recevoir la compassion, l’empathie et la guérison dont nous avons tant besoin. La santé et le bien-être des femmes laissés aux soins de l’idéologie masculine sont devenus au mieux laxistes, ignorants en fait et violemment oppressifs dans l’effort. “

Stone est maman de trois fils, Quinn Kelly, Laird Vonne et Roan Joseph, tous en adoption.

Murgatroyd avait parlé d’une fausse couche à la poste. La pro de “Danse avec les stars” a fait trois fausses couches.

“J’ai fait trois fausses couches et ça a été un long voyage difficile pour [my husband] Maks et moi. Un voyage traumatisant, stressant et super triste”, a écrit la femme de 35 ans sur Instagram.

“La première fois que je l’ai laissé sortir de ma bouche à un collègue, je me suis senti étrangement mieux, comme si un morceau de honte s’était ébréché. … Et donc me voici … c’est tout de moi, le moi nu et j’espère que par moi partager mon parcours avec vous tous, cela pourrait aider quelqu’un d’autre à traverser la même situation.”

Murgatroyd s’est effondré peu de temps après avoir été testé positif au COVID-19. Elle a appelé le 911 et a été emmenée à l’hôpital, où elle a été informée qu’elle avait fait une fausse couche.

La danseuse professionnelle avait cru à l’époque qu’elle souffrait de symptômes secondaires du coronavirus.

Depuis qu’elle a partagé son histoire sur sa troisième fausse couche, Murgatroyd a révélé qu’elle suivait des traitements de FIV.