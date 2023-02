Sharon Stone rend hommage à son frère de 57 ans, Patrick Stone, après sa mort subite

Sharon Stone a confirmé la mort de son frère de 57 ans, Patrick Stone, sur les réseaux sociaux.

“Oui, nous avons perdu mon frère, Patrick Joseph Stone, d’une crise cardiaque hier”, a-t-elle déclaré aux fans dans une vidéo partagée sur Instagram.

“Oui, c’est l’homme qui était le père de River, que nous avons perdu l’année dernière, à l’âge de 11 mois”, a précisé Sharon.

Sharon a ensuite remercié ses fans pour leur soutien pendant son immense chagrin.

“Comme toute famille, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien en cette période de chagrin incommensurable, et nous apprécions toutes vos condoléances”, a poursuivi Sharon, à travers les larmes. “Nous avons subi énormément de pertes ces deux dernières années, comme beaucoup d’entre vous aussi… Je vous remercie beaucoup pour l’amour et le soutien que vous nous montrez.”

La star de “Basic Instinct” a également partagé quelques photos de retour de son frère.

De nombreuses célébrités ont partagé des messages avec Sharon dans les commentaires de son message, dont John Travolta.

“Chère Sharon, je suis vraiment désolé pour votre perte. Je comprends très bien ce que vous traversez”, a-t-il écrit. “Avec amour.”

Jeremy Renner a également partagé l’écriture de soutien, “Bless you”.

“Godspeed Patrick, et nos plus sincères condoléances à vous et à toute votre famille”, a ajouté Hilary Swank.

Orlando Bloom a écrit : “Amour et prières”.

Patrick a perdu son fils de 11 mois en 2021 après que l’enfant a subi une défaillance totale des organes. Sharon a partagé la perte sur les réseaux sociaux à l’époque en publiant une vidéo d’une minute de River jouant et souriant.

Sharon a elle-même trois enfants; Roan, Quinn et Laird.

