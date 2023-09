Sharon Stone réagit au selfie nu viral de Bad Bunny – Hollywood Life

Voir la galerie





Sharon Stone est un Mauvais lapin ventilateur après que Photo NSFW. Le Instinct de base La star, 65 ans, a réagi au selfie nu et sexy du rappeur portoricain, en commentant Hebdomadaire américainLa publication Instagram de ‘s qui demandait aux fans s’ils avaient déjà « essayé de photoshoper » l’image virale. « Un vœu pieux », a écrit Sharon le 31 août. « Cela peut casser votre magnétoscope, m’a-t-on dit », a-t-elle ajouté. Le commentaire effronté de Sharon a suscité une grande réaction de la part des fans, qui l’ont qualifiée de « reine » pour sa réaction pertinente au nu de Bad Bunny.

Bad Bunny a fait la une des journaux lorsqu’il a publié un selfie de son corps nu sous une douche en plein air sur son histoire Instagram le 27 août. L’image était sombre et coupée juste au-dessus de ses parties intimes, mais les fans ont quand même eu un assez bon aperçu de son corps brûlant. Le selfie de Bad Bunny a suscité des tonnes de réactions sur les réseaux sociaux, mais personne n’a eu une meilleure réponse à la photo que Sharon elle-même.

Bad Bunny sur une photo récemment partagée. pic.twitter.com/vpySEbefg5 -Pop Crave (@PopCrave) 27 août 2023

Outre son selfie viral, Bad Bunny a créé le buzz sur Internet pour les autres publications de son histoire Instagram liées à sa petite amie, Kendall Jenner, 27 ans. Il a partagé une image en gros plan de lui-même dans une voiture, qui a révélé qu’il portait un collier avec une breloque « K » suspendue à la chaîne. L’interprète de « Where She Goes » a également rendu hommage à la marque de tequila de Kendall, 818, avec des photos de deux cocktails. Et enfin, Bad Bunny a posté une vidéo d’un tamia rencontré lors d’une promenade, et la voix de Kendall pouvait être entendue en arrière-plan.

Bad Bunny a été lié pour la première fois à Les Kardashian star en février 2022 lorsqu’ils ont été vus ensemble dans le même restaurant. Diverses observations des deux hommes ensemble se sont poursuivies au cours des derniers mois. Ils sont allés faire de l’équitation ensemble en avril, ont assisté à une afterparty du Met Gala en mai et ont emballé leur PDA au Canard concert en août. Aucune des deux stars n’a confirmé la romance, et Bad Bunny a même mentionné dans une interview qu’il était important pour lui de « protéger » sa vie personnelle.

«Je sais que quelque chose va sortir. Je sais [people are] je vais dire quelque chose », a-t-il dit Pierre roulante en juin. « Les gens savent tout de moi, alors que me reste-t-il à protéger ? Ma vie privée, ma vie personnelle », a ajouté le lauréat d’un Grammy Award. « C’est la seule réponse. En fin de compte, la seule chose que j’ai, c’est ma vie privée.

Kendall a également évité de parler de sa relation avec Bad Bunny dans une interview accordée en août à Bazar de Harper. Cependant, elle a confirmé qu’elle prenait les relations amoureuses très au sérieux. « J’aime très fort et j’aime sans excuses », a partagé la magnifique brune. «Je me battrai toujours pour les relations. Je ne lâche rien. »