Sharon Stone réagit à la star frappée par Shah Rukh Khan au Red Sea Film Festival ; dit: “Je ne suis pas très facilement frappé par les étoiles mais …”

Shah Rukh Khan a récemment assisté au Festival international du film de la mer Rouge après avoir conclu le tournage du prochain film de Rajkumar Hirani, Dunki, en Arabie saoudite. L’acteur de Pathaan a été honoré lors du festival pour sa contribution au cinéma indien. Alors que son nom était annoncé et qu’il se levait, la star de Basic Instinct, Sharon Stone, était totalement incrédule en le remarquant assis juste à côté d’elle. Elle a maintenant confié avoir été émerveillée par Shah Rukh Khan lors du festival.

Pendant le cours, Sharon a été interrogée sur sa réaction animée par l’intervieweur et elle a répondu en disant qu’elle n’était pas facilement frappée par les étoiles mais quand elle l’a vu, il n’a pas pu s’empêcher de haleter en le voyant. L’actrice a été vue en train d’applaudir et de dire “oh mon dieu” dans la vidéo virale.

Parlant de l’incident, Sharon a déclaré: “Shah Rukh Khan était à deux sièges de moi et je ne savais pas qu’il était là. Et j’ai tendu la main et je l’ai vu et je ne suis pas très facilement frappé par les étoiles parce que je connais beaucoup d’étoiles mais je l’ai vu et j’étais juste comme “, tout en recréant son moment haletant.

En réponse à la réaction de Sharon, SRK a été vue en train de saluer humblement l’actrice avec un “salaam”. Les fans de SRK sont depuis devenus gaga sur le clip. Un fan a écrit : “Ma partie préférée de l’événement d’aujourd’hui, la réaction de Sharon Stone quand elle a réalisé que Shah Rukh Khan était assis à côté d’elle… On ne peut pas la blâmer, n’est-ce pas ?”

La co-vedette de Dilwale Dulhania Le Jayenge de SRK, Kajol, était également présente à l’événement avec le compositeur AR Rahman, lauréat d’un Oscar et d’un Grammy. SRK et Kajol ont honoré la scène ensemble et ont recréé leurs moments Dilwale Dulhaniya Le Jayenge.