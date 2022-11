Sharon Stone parle des médecins qui ont découvert une «grande tumeur fibreuse» dans son corps suite à un diagnostic erroné

Sharon Stone a averti les femmes de toujours “obtenir un deuxième avis” des médecins et des professionnels de la santé après avoir reçu un diagnostic erroné qui était finalement une “grosse tumeur fibreuse”.

L’actrice de “Basic Instinct” s’est rendue sur son Instagram mardi pour faire savoir à ses fans ce qu’elle a vécu, révélant qu’elle “venait d’avoir un autre diagnostic erroné et une procédure incorrecte”. Elle a également ajouté qu’elle avait dû recevoir une “double péridurale” pour traiter la douleur.

L’actrice a déclaré qu’au fur et à mesure que la douleur empirait, elle a décidé de demander un deuxième avis à un autre médecin qui lui a fait savoir qu’elle avait “un gros fibrome qui doit sortir”.

« Mesdames en particulier : ne vous laissez pas emporter. OBTENEZ UN DEUXIÈME AVIS. Cela peut vous sauver la vie.

Elle a également ajouté : “Je serai au repos pendant 4 à 6 semaines pour un rétablissement complet. Merci pour vos soins. Tout va bien.”

Stone a parlé dans le passé des difficultés qu’elle a endurées avec sa santé.

En juin, l’actrice de “Casino” a révélé qu’elle avait déjà perdu neuf enfants à la suite de fausses couches.

Stone a commenté une publication Instagram partagée par le magazine People, concernant une interview que le point de vente a menée avec Peta Murgatroyd à propos d’une perte de grossesse qu’elle a récemment subie.

“En tant que femmes, nous n’avons pas de forum pour discuter de la profondeur de cette perte. J’ai perdu neuf enfants par fausse couche”, a écrit Stone dans la section des commentaires du message.

“Ce n’est pas une mince affaire, physiquement ou émotionnellement, mais on nous fait sentir que c’est quelque chose à supporter seul et secrètement avec une sorte de sentiment d’échec. Au lieu de recevoir la compassion, l’empathie et la guérison dont nous avons tant besoin. La santé et le bien-être des femmes laissés aux soins de l’idéologie masculine sont devenus au mieux laxistes, ignorants en fait et violemment oppressifs dans l’effort.”