Sharon Stone dit que ses enfants peuvent “vendre aux enchères” ses costumes de cinéma à sa mort pour compenser l’écart de rémunération entre les sexes

Sharon Stone a encouragé ses enfants à vendre ses costumes de cinéma emblématiques aux enchères après son décès pour compenser la disparité de salaire entre elle et ses co-stars masculines.

L’actrice de 64 ans a partagé vendredi une vidéo créée par des fans sur son histoire Instagram qui présentait un extrait du film “Casino” de Stone de 1995 et affirmait que le budget de garde-robe du film était de 1 million de dollars.

“Juste au cas où je mourrais un jour et que mes enfants remarquent que je n’ai jamais reçu un salaire égal et que je veux les mettre aux enchères”, a écrit le lauréat d’un Emmy Award dans la vidéo.

Stone et son ex-mari Phil Bronstein partagent le fils Roan Joseph, 22 ans, qu’ils ont adopté en 2000. Stone a adopté le fils Laird Vonne, 17 ans, en 2005 et le fils Quinn Kelly, 16 ans, en 2006.

La vidéo indiquait également que la co-vedette de l’actrice, Robert De Niro, portait 70 costumes tout au long du film tandis que Stone elle-même avait 40 looks différents et que les deux étaient autorisés à garder leurs costumes après la fin de la production.

SHARON STONE RÉVÈLE QU’ELLE A CHOISI LA ROBE ‘BASIC INSTINCT’, QU’ELLE L’A CONSERVÉE PARCE QU’ELLE N’A PAS FAIT BEAUCOUP DE FILM

Dans le film réalisé par Martin Scorsese, Stone a joué le rôle de l’arnaqueur Ginger McKenna, l’épouse du patron du casino / gangster de De Niro, Sam “Ace” Rothstein. Le film mettait également en vedette Joe Pesci, Don Rickles, Kevin Pollak et James Woods.

“Casino” a été acclamé par la critique et est devenu un succès au box-office. Le film a valu à Stone un Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un film dramatique et une nomination aux Oscars de la meilleure actrice.

Les créateurs de costumes de “Casino” étaient Rita Ryack et John Dunn. Dans une interview de 2020 avec Vogue, Stone a déclaré : “Rita a été d’une aide énorme, et c’est vraiment un génie.”

Stone a ajouté: “Très peu de gens ont ce genre de compréhension intense de tout l’amalgame de tout – comment cela va avec la période, comment cela va avec le balayage émotionnel de l’image.”

Elle a poursuivi: “Très peu de gens le voient dans son ensemble, et pas seulement comme un portant de vêtements. Lorsque vous marchez sur le plateau et que les costumes sont corrects, non seulement ils définissent votre personnage, mais ils définissent l’interaction de votre personnage avec les autres personnages et où vous appartenez sur le plateau. Tout commence à avoir un sens.

La star de “Sliver” a déclaré au point de vente qu’elle n’avait gardé qu’un seul article de sa garde-robe “Casino”. “La seule chose que j’ai emportée, c’est une veste Pucci, celle dans laquelle Ginger meurt, ironiquement”, a-t-elle déclaré.

En février dernier, Stone a écrit un essai pour le magazine InStyle sur son film emblématique de 1992 “Basic Instinct”, dans lequel elle a révélé qu’elle avait inclus une stipulation dans son contrat afin qu’elle puisse garder sa garde-robe après le tournage.

“J’ai mis dans mon contrat que je pouvais garder les vêtements”, a-t-elle déclaré. “Les gens pensaient que j’étais fou, mais la vérité est que je n’étais pas beaucoup payé par rapport à mon co-vedette masculine. J’ai gagné 500 000 $ ; Michael (Douglas) a gagné 14 millions de dollars. Donc, garder mes costumes était une chose vraiment intelligente à faire. “

Stone a déclaré avoir choisi un article que son personnage Catherine Tramell porte dans sa première scène.

“La costumière, Ellen Mirojnick, m’a emmenée à Rodeo Drive et m’a dit : ‘Tu peux choisir n’importe quelle chose que tu veux pour ton personnage.’ À ce stade de ma vie, l’idée que je puisse entrer dans l’un de ces magasins haut de gamme où un sac à main coûte 20 000 dollars et ne pas me sentir comme un imposteur dépassait mon entendement”, a-t-elle écrit.

“Donc, aller chez Hermès et acheter un plaid en cachemire crème a été un moment époustouflant. Je l’ai enroulé autour de moi la première fois que vous rencontrez Catherine dans le film. Et cela m’a immédiatement aidé à ressentir le pouvoir et la richesse que ce personnage avais.”

La native de Pennsylvanie a expliqué qu’elle avait conservé de nombreux articles de la garde-robe au fil des ans, y compris la robe blanche que Catherine enfile dans la tristement célèbre scène d’interrogatoire.

“Il a été zippé dans un sac à vêtements sur le plateau, et il n’a jamais été ouvert depuis”, a-t-elle déclaré.

“J’ai cassé la fermeture éclair, donc c’est hermétiquement fermé comme une œuvre d’art ou une capsule temporelle très cool.”