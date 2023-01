Sharon Stone dit que de nombreuses grandes stars sont des ” misogynes “, mais deux icônes hollywoodiennes font exception

Sharon Stone reproche à d’anciennes co-stars d’Hollywood d’être “misogynes”.

“J’ai travaillé avec certaines des plus grandes stars de l’industrie, qui parleront littéralement à travers mon gros plan, me disant ce qu’ils pensent que je devrais faire. Ils sont tellement misogynes”, a déclaré l’actrice lors d’une interview avec Variety.

Cependant, elle a immédiatement suivi ses propos et a assuré que Robert De Niro et Joe Pesci faisaient partie des quelques collègues qui la traitaient équitablement.

SHARON STONE DIT QUE SES ENFANTS PEUVENT « METTRE AUX ENCHÈRES » SES COSTUMES DE FILM QUAND ELLE MEURT POUR COMPENSER L’ÉCART DE SALAIRE ENTRE LES SEXES

“Maintenant, ce n’est pas Robert De Niro. Ce n’est pas Joe Pesci, ce ne sont pas ces gars-là”, a confirmé Stone.

La nominée aux Oscars a évoqué le temps qu’elle a passé à travailler avec De Niro et Pesci sur le film “Casino” de Martin Scorsese. Le film de 1995 s’est concentré sur la vie de chacun des personnages à Las Vegas dans les années 70 et 80.

SHARON STONE RÉVÈLE QU’ELLE A CHOISI LA ROBE ‘BASIC INSTINCT’, QU’ELLE L’A CONSERVÉE PARCE QU’ELLE N’A PAS FAIT BEAUCOUP DE FILM

Stone a continué à parler franchement de ses expériences désagréables à Hollywood en travaillant avec des “misogynes”.

“Ils ne m’écoutent tout simplement pas et ne me permettent pas d’affecter leur performance avec ma performance. Ce n’est pas génial d’agir”, a-t-elle poursuivi en disant au média.

SHARON STONE MONTRE DES COMPÉTENCES DE POSATION DANS UN SÉANCEMENT PHOTO À LA VAPEUR EN FRANCE

“Je comprends que tu es génial et tout le monde pense que tu es merveilleux. Mais écouter, être présent pour ces moments fracturés, c’est vraiment l’expérience humaine.”

Les commentaires de l’actrice de 64 ans font suite à son apparition dramatique dans “Saturday Night Live” avec le musicien Sam Smith.

Stone a été stupéfaite dans une robe dorée et noire scintillante alors qu’elle était mannequin sur scène avec Smith chantant son morceau “Gloria” en arrière-plan.

Bien que la star de “Basic Instinct” ait déclaré que Smith lui avait “fait confiance” avec sa vision artistique, elle a continué à souligner que certaines “vraiment grandes stars” dans le passé ne l’ont pas fait.

“Je ne suis pas l’acteur le plus populaire de la ville, parce que les gens ne veulent pas entendre mes, comme on dit, mes putains d’opinions… peut-être à cause de mon dévouement, peut-être parce que je suis juste un peu bizarre. Mais Je suis juste là pour être présent.”