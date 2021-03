« J’étais comme la star de cinéma la plus sexy, vous savez? C’était comme si Miss Princess Diana et moi étions si célèbres, et elle est morte et j’ai eu un accident vasculaire cérébral. Et nous avons été oubliés. »

L’actrice de 63 ans, qui s’est fait connaître dans Basic Instinct, a écrit dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice, que le chirurgien pensait que les plus gros implants «iraient mieux» avec son corps.

