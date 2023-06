Sharon Stone a menacé l’hôpital d’une étiquette de « cartel de la drogue » après avoir prétendument poussé OxyContin sur son fils

Sharon Stone s’exprime sur les dangers de la consommation de drogues à des fins récréatives et sur la crise des opioïdes en Amérique.

L’actrice de 65 ans s’est souvenue avoir perdu des êtres chers à cause de la drogue au début de sa carrière alors qu’elle prononçait un discours lors du gala Art House en l’honneur de Nan Goldin mercredi, selon le magazine People.

La star de « Basic Instinct » a également déclaré qu’elle devait repousser le personnel hospitalier qui avait prescrit à plusieurs reprises des opioïdes à son fils alors qu’il se remettait d’un accident de ski, selon le point de vente.

« J’ai été mannequin à New York à la fin des années 70 et dans les années 80. J’ai passé beaucoup de temps au Studio 54. Beaucoup de mes amis sont morts. Ne f— pas avec moi », le « Basic Instinct » dit l’étoile.

« Ne franchissez pas la frontière entre la santé, la guérison et la maltraitance. Mon frère est allé en Attique [Prison]. Il a franchi la ligne. Ne franchis pas la ligne avec moi. »

Au cours de son discours, Stone a déclaré qu’elle avait dû demander à plusieurs reprises au personnel médical de ne pas prescrire d’OxyContin à son fils. Elle n’a pas nommé lequel de ses trois fils a été hospitalisé.

OxyContin est le nom commercial de l’oxycodone. Classée comme opioïde, l’oxycodone est une substance contrôlée de l’annexe II qui est utilisée pour soulager la douleur modérée à sévère mais qui présente un risque élevé d’accoutumance et de dépendance, selon Medline.

OxyContin est devenu le sujet de controverse au milieu de la crise actuelle des opioïdes aux États-Unis, car de nombreux patients ont développé une dépendance au médicament. Plus de 100 000 Américains sont morts d’overdoses de drogue en 2022, devançant 2021 pour devenir l’année la plus meurtrière jamais enregistrée, selon un rapport du CDC publié le mois dernier.

« Chaque arrêt en cours de route pour le lendemain et demi, je devais le faire réinscrire dans son dossier », a déclaré Stone en se souvenant du séjour de son fils à l’hôpital. « ‘Pouvez-vous s’il vous plaît me le relire?’ En un jour et demi qu’il lui a fallu pour avoir une canne et sept quilles dans la jambe, j’ai reçu six appels.

« De quatre infirmières, d’un anesthésiste, de médecins, de personnes totalement indépendantes de la situation de mon fils, me disant pourquoi mon fils avait besoin d’OxyContin et qu’aucun autre médicament ne ferait l’affaire. Aucun autre médicament.

« Anaphylaxie? ‘Ce n’est pas si grave. À quel point est-ce vraiment grave? Il a 17 ans. Quand il aura 18 ans, je pense vraiment qu’il pourrait prendre cette décision par lui-même.’ Jusqu’à ce que finalement, au sixième appel, j’ai dit : « Je vais sur CNN demain, et si je reçois un autre de ces appels, je dirai que votre hôpital est un cartel de la drogue ».

« Ce n’est pas parce que Nan ou moi ne sommes pas d’accord avec les analgésiques. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas d’accord avec les trafiquants de drogue rémunérés », a ajouté la gagnante d’un Emmy.

Goldin est un artiste qui a fondé le groupe de défense PAIN (Prescription Addiction Intervention Now) pour lutter contre la crise des opioïdes après avoir lutté contre une dépendance à l’OxyContin.

En 2000, Stone et son ex-mari Phil Bronstein ont adopté leur fils Roan, 23 ans. L’actrice de « Casino » a ensuite adopté les fils Laird, 18 ans, et Quinn, 17 ans.