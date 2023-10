Sharon Stone a besoin de 8 heures de « sommeil ininterrompu » pour éviter les « convulsions » après un incident de santé proche de la mort

Sharon Stone révèle exactement ce qu’il faut faire pour s’assurer qu’elle ne souffre pas de « convulsions ».

Dans une interview avec le magazine People, Stone a expliqué qu’après son accident vasculaire cérébral en 2001, elle devait bénéficier de « huit heures de sommeil ininterrompu » pour s’assurer de ne pas avoir un autre incident de santé.

« Pendant longtemps, j’ai voulu prétendre que j’allais bien », a-t-elle déclaré au média. « J’ai besoin de huit heures de sommeil ininterrompu pour que mes médicaments pour le cerveau agissent et que je n’aie pas de convulsions. Je suis donc un handicapé, et à cause de cela, je ne suis pas souvent embauché. Ce sont les choses que je J’ai affaire à cela depuis 22 ans, et je suis ouvert à ce sujet maintenant. »

Stone a déjà expliqué comment, après son incident médical, elle avait été rejetée par Hollywood.

SHARON STONE DIT QU’ELLE A PERDU LA GARDE DE SON FILS ROAN À CAUSE DE LA PHOTO DE NUDITÉ ‘BASIC INSTINCT’

Lors du déjeuner « Raising Our Voices », donné par The Hollywood Reporter en juin, Stone a admis que, comme les autres personnes présentes dans la salle, elle aussi était « une personne qui a un problème de diversité ».

« J’avais un accident vasculaire cérébral en 2001 . J’avais 1% de chances de survie. J’ai eu une hémorragie cérébrale pendant neuf jours. J’ai récupéré pendant sept ans et je n’ai plus eu de travail depuis. Mon contrat a changé. J’ai une journée maximum de 14 heures. Quand c’est arrivé pour la première fois, je ne voulais le dire à personne parce que, vous savez, si quelque chose ne va pas chez vous, vous êtes exclu. Quelque chose n’a pas fonctionné chez moi : je suis absente depuis 20 ans », a-t-elle déclaré.

Au moment de son accident vasculaire cérébral, Stone progressait dans sa carrière. Elle a été nominée aux Oscars pour son rôle dans « Casino » cinq ans avant l’incident de santé. Quelques mois avant son accident vasculaire cérébral, elle et son mari de l’époque, Phil Bronstein, ont adopté leur fils Roan.

Stone a depuis adopté deux autres enfants : Laird, 18 ans, et Quinn, 17 ans. Roan a maintenant 23 ans.

Après son accident vasculaire cérébral, les choses ont commencé à se détériorer pour Stone.

Elle a déclaré au magazine People qu’elle et Bronstein avaient divorcé en 2004.

« J’ai tout perdu », a déclaré Stone. « J’ai perdu tout mon argent. J’ai perdu la garde de mon enfant. J’ai perdu ma carrière. J’ai perdu toutes ces choses qui, selon vous, sont votre véritable identité et votre vie. »

Elle a ajouté : « Je n’ai jamais vraiment récupéré l’essentiel, mais j’ai atteint un point où je suis d’accord avec ça, où je reconnais vraiment que je suis assez. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lorsqu’elle lui a demandé comment elle avait trouvé le courage de parler de son histoire, Stone a déclaré au média : « Je viens d’une famille très brisée. J’ai grandi en croyant que prendre soin de tout le monde était ce que j’étais censé faire. Cela m’a pris un certain temps. J’ai mis longtemps à comprendre que j’avais ma propre vie et que je n’avais pas à la réparer pour les autres, et que c’était normal que je reçoive des soins, que je sois suffisante en tant que personne handicapée. de moi-même et fier de mes réalisations – de survivre à aider les autres à survivre.

Aujourd’hui, 22 ans après son accident vasculaire cérébral, Stone est membre du conseil d’administration de la Barrow Neurological Foundation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le site Web de la fondation, leur mission est de « sauver des vies humaines grâce à des traitements innovants, à des recherches curatives révolutionnaires et à former la prochaine génération des meilleurs neurocliniciens du monde ».