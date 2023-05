Sharon Stone a révélé qu’elle était « prête pour l’été » dans un selfie qu’elle a partagé la montrant mercredi dans un bikini vert et noir à imprimé animal.

L’homme de 65 ans portait également des lunettes de soleil Ray-Ban tout en agressant pour la caméra avec une pose par-dessus l’épaule dans ce qui semblait être un salon luxueux avec des meubles élégants et une photo de Marilyn Monroe en arrière-plan.

La star de « Basic Instinct » a reçu de nombreux compliments sur son look de la part d’amis célèbres comme Michelle Pfeiffer qui a laissé trois emojis de feu dans la section des commentaires, Brooke Burke qui a écrit : « Yaaaaasssss reine. Je ne pense pas que tu aies jamais été aussi sensuelle « , et l’humoriste Whitney Cummings qui a plaisanté, « Je suis gay. » L’actrice « sauvée par le gong » Tiffani Thiessen a appelé Stone « #summergoals ».

Cummings a également noté ce qui semblait être le chien de Stone qui la regardait depuis le canapé. « L’œil du chien lol », a-t-elle écrit.

SHARON STONE RÉVÈLE QU’ELLE A CHOISI LA ROBE ‘BASIC INSTINCT’, QU’ELLE L’A CONSERVÉE PARCE QU’ELLE N’A PAS FAIT BEAUCOUP DE FILM

La créatrice de mode Vera Wang a également laissé cinq emojis de feu et le compte officiel des lunettes de soleil Ray-Ban a qualifié le look de « assez emblématique si vous nous le demandez ».

Rita Ora, dont Stone vient d’apparaître dans la vidéo « You Only Love Me », l’a qualifiée d' »icône ».

Son dernier selfie en bikini sur Instagram remonte à la fin du mois d’août dernier lorsqu’elle a plaisanté : « Pourquoi est-ce que je suis toujours en forme quand les étés se terminent ? » aux côtés d’une photo d’elle dans le même salon vêtue d’un deux-pièces multicolore.

LA BEAUTÉ INTEMPORELLE, LA STAR DE « BASIC INSTINCT » SHARON STONE ÉTOUFFE DANS LES FILMS, SUR LE TAPIS ROUGE

Le mannequin Paulina Porizkova a écrit « Madame, vous êtes toujours en forme pour tuer » et le styliste Carson Kressley a ajouté : « Il n’est jamais trop tard pour être fabuleuse. »

Elle a également enfilé le même bas de bikini à imprimé animal est un selfie topless de juillet qui la montrait en train de rire au bord de la piscine avec une serviette couvrant ses seins.

« Gratefully Imperfect on a Perfect Day », a-t-elle légendé le moment d’été.