Sharon Osbourne veut un remboursement de 900 000 $ de Black Lives Matter – Hollywood Life

Sharon Osbourne, 69 ans, dit qu’elle veut un remboursement de Black Lives Matter. L’ancienne co-animatrice de Le discours eu quelques pensées quand TMZ lui a demandé de Kanye West bouffonneries récentes, qui ont débuté avec son défilé de mode “White Lives Matter” à Paris la semaine dernière.

Sharon a laissé les paparazzi choisir son cerveau lors de ses achats chez YSL sur Rodeo Drive à Beverly Hills le vendredi 7 octobre. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de Kanye “se faire annuler”, l’épouse du rockeur Ozzy Osbourne semblait un peu confus. Elle a dit TMZ, « Je ne comprends pas pourquoi les vies blanches n’ont pas d’importance. Je ne le comprends pas. Ce n’est pas mon truc. Ce n’est pas ma culture… Tout le monde compte, n’est-ce pas ?

En apprenant que Ye avait qualifié BLM d ‘«arnaque», Sharon a déclaré:« Eh bien, nous avons donné 900 000 $ à [Black Lives Matter], et j’aimerais récupérer mon argent, s’il vous plaît. Elle n’a donné aucune raison pour sa demande de remboursement, mais a haussé les épaules et a dit: “J’aurais aimé qu’il ait pu le dire avant.”

La matriarche Osbourne a cependant donné des conseils aux personnes bouleversées par le Yeezus rappeur et sa collection Paris Fashion Week. « Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vivre leur vie, de faire ce qu’ils font », essaya-t-elle de raisonner.

“N’allez pas sur ses réseaux sociaux. N’écoutez pas sa musique », a déclaré le personnage médiatique britannique. « Laisse le gars tranquille. Laissez-le faire ce qu’il fait, et si vous ne l’aimez pas, faites-le. Laisse-le tranquille.”

Kanye a partagé ses sentiments à propos de BLM sur Instagram mardi. Là, il a écrit: “Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque maintenant c’est fini, vous êtes les bienvenus.”

Alors que Sharon semblait cosigner le message du rappeur/créateur de mode, son ex-femme Kim Kardashian se dit “complètement dégoûté” par la cascade. “Kim n’est pas surpris par la décision de Kanye de porter ça sur sa chemise et pense qu’il essaie, une fois de plus, d’attirer l’attention”, a pu dire une source proche de Kim. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Elle sait qu’il aime lancer la controverse et elle ne s’y intéresse même pas. Bien sûr, elle pense qu’il fait un choix horrible et que le message est très offensant pour tant de gens.