Sharon Osbourne sur le lien de sa fille Kelly avec Simon Cowell au milieu de querelles passées

Sharon Osbourne a parlé de l’amitié de sa fille avec Simon Cowell, malgré sa propre histoire avec lui.

Bien que Sharon et Simon aient travaillé ensemble sur plusieurs émissions, dont Le facteur X et L’Amérique a du talent leur relation a été difficile.

Cependant, D’ACCORD! revue a rapporté que Sharon soutient l’amitié de sa fille Kelly avec Simon. Elle a dit : « Oh, c’est génial. Je suis heureuse qu’elle le fasse », décrivant même Le facteur X juger comme « génial ».

Il convient de mentionner que cela survient après que Kelly ait parlé positivement de son ami Simon, selon Hebdomadaire américain.

Dans une interview avec le média, Kelly a partagé que même si sa mère et lui « avaient leurs problèmes », elle restait toujours « en dehors de ça ».

De plus, lee C’est un truc de garçon et de fille l’actrice a retrouvé un autre ancien Le facteur X juge, Louis Walsh sur le Célébrité Grand frère plus tôt cette année.

Dans l’une de leurs conversations, Sharon a parlé de Simon, révélant qu’elle ne travaillerait plus jamais avec lui.

Cependant, Simon a réagi à leur conversation, partageant dans une interview avec Miroir que « ce qu’ils ont dit sur moi était vraiment drôle ».

« Je considère toujours Sharon et Louis comme de très bons amis, nous pourrions nous téléphoner demain », a-t-il déclaré.