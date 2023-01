Sharon Osbourne s’est «soudainement» évanouie pendant 20 minutes lors d’une récente urgence médicale: «Personne ne sait pourquoi»

Sharon Osbourne a finalement révélé les détails de sa peur de la santé d’urgence.

Sharon, 70 ans, a affirmé qu’elle s’était “soudainement” évanouie pendant 20 minutes lors du tournage du 16 décembre, mais elle ne sait pas exactement pourquoi cela s’est produit.

“J’aimerais pouvoir mais je ne peux pas [tell you why]”, a déclaré Sharon lors de l’épisode de mardi de “The Talk” au Royaume-Uni.” [passed out] pendant 20 minutes. J’étais à l’hôpital. Je suis allé dans un hôpital, ils m’ont emmené dans un autre hôpital et j’ai fait tous les tests pendant deux jours et personne ne sait pourquoi.”

Sharon a précédemment donné une mise à jour à ses abonnés Instagram quelques jours après l’urgence médicale.

La personnalité de la télévision a partagé une photo de ses chiens devant le sapin de Noël et a révélé qu’elle était “de retour à la maison et qu’elle se portait bien”. Elle a également remercié tout le monde pour l’amour.

Le service d’incendie du comté de Ventura a confirmé à Fox News Digital à l’époque que leur équipe avait répondu à un “appel médical” à Glen Tavern vers 18h30 le 16 décembre et avait transporté un patient à l’hôpital de Santa Paula.

Le fils de Sharon, Jack Osbourne, a partagé une mise à jour sur la santé de sa mère le lendemain et des détails clarifiés dans une histoire Instagram.

“Ok, voici ce que je vais dire – tout d’abord, MA MÈRE N’A PAS TOURNÉ D’ÉPISODE DE @ghostadventures”, a-t-il écrit sur l’application de réseau social. “Elle tournait un épisode de Night of Terror avec moi. Hahaha.”

“Maintenant que nous avons clarifié cela… Elle a reçu le feu vert de son équipe médicale et est maintenant à la maison. Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec amour et soutien. Quant à ce qui est arrivé à ma mère, je vais laissez-lui le soin d’en parler quand elle sera prête.”

L’urgence médicale de Sharon est survenue à la fin d’une année difficile pour sa famille. Son mari Ozzy Osbourne souffre de la maladie de Parkinson et a subi une opération qui a changé sa vie en juin.

