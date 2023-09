Sharon Osbourne se souvient du « terrible » lifting qui la faisait « ressembler à un cyclope » : « Ce n’est pas un sale petit secret »

Sharon Osbourne parle de ses expériences passées sous le bistouri.

La personnalité de la télévision fait équipe avec sa famille pour « The Osbournes Podcast », dont la première aura lieu le 12 septembre.

Dans la série relancée, les Osbourne discutent franchement de l’actualité et reviennent sur leur vie en montagnes russes à Hollywood.

Dans un clip partagé lundi, Jack Osbourne a comparé en plaisantant la chirurgie plastique de sa mère à l’entretien d’une voiture.

« Je pensais que tu avais une mise au point de deux ou trois ans », a déclaré le joueur de 37 ans. « Tous les 5 000 milles, maman fait une mise au point. »

L’épouse du « Prince des Ténèbres » Ozzy Osbourne a déclaré à Fox News Digital qu’il était « vraiment important » pour elle d’être honnête au sujet de ses procédures.

« Vous ne pouvez pas sortir soudainement, et vous venez de subir un lifting complet et ne pas en parler », a expliqué l’homme de 70 ans. « C’est l’éléphant dans la pièce. … Tout le monde sait que vous avez fait quelque chose. Alors, autant briser ce silence embarrassant et dire : ‘Oh, est-ce que tu aimes ça ?’ Et c’est ridicule, ce n’est pas un péché de le faire.

« Ce n’est pas le cas », a-t-elle souligné. « C’est votre choix personnel. Il ne devrait y avoir aucune stigmatisation. Si je veux y aller et avoir [my] menton fait ou quoi que ce soit, c’est mon choix. Et je ne le cache pas. Et je dirai aux gens la vérité à ce sujet. »

Même si Osbourne est tout à fait favorable à tous ceux qui souhaitent faire leur propre « mise au point », elle les exhorte à connaître les risques liés à la chirurgie plastique.

Et elle parle de son expérience personnelle. En octobre 2021, Osbourne a subi un lifting bâclé qui l’a laissée physiquement et émotionnellement marquée.

« Je suis allé voir un chirurgien que j’avais déjà utilisé auparavant », a déclaré Osbourne. « Il a fait un travail vraiment épouvantable. Je veux dire, je ressemblais à un cyclope. C’était la pire chose qui soit. Un œil était plus haut que l’autre. J’ai eu des cicatrices… au niveau de ma narine jusqu’au côté de ma lèvre, que j’ai eues. « Je n’en avais jamais eu auparavant. Je ne peux même pas commencer à vous dire ce que ce type m’a fait. Et puis j’ai dû attendre que ça guérisse. Et puis je suis allé voir un autre chirurgien qui m’a tout remis en état. »

Osbourne avait précédemment déclaré au Sunday Times qu’elle regrettait le coûteux lifting, une opération de près de six heures qui lui donnait l’impression qu’elle avait besoin d’un « bossu » pour compléter son look cauchemardesque. Ozzy, « horrifié », a même dit à sa femme : « Je me fiche du prix, nous allons le refaire. » Le média a noté qu’après la deuxième procédure, le visage d’Osbourne avait besoin de s’installer.

« C’était effrayant – vraiment effrayant », a-t-elle admis. « Et je suis allé voir un très bon gars. Ce n’était pas un gars de la rue. Ce type est élu parmi les cinq meilleurs chirurgiens d’Amérique. [But] rien n’est garanti, n’est-ce pas ? Si vous poussez, quelque chose va se passer. Ça ne peut pas toujours sortir [perfect]. J’ai eu des hauts et des bas avec [plastic surgery]certainement.

« Je devrais lancer un podcast sur la chirurgie plastique », rigola Osbourne. « Parce que j’en ai fait tellement. Je devrais pouvoir donner des conseils aux gens. »

La fille d’Osbourne, Kelly Osbourne, a admis à Fox News Digital qu’elle hésitait à faire son travail.

« Il y a des choses que j’ai envie de faire, mais j’ai trop peur quand il s’agit de douleur », a déclaré la femme de 38 ans, qui a donné naissance à un petit garçon fin 2022.

« Je suis un connard quand il s’agit de douleur », a-t-elle dit. « Je n’aime pas souffrir. Je n’aime pas être mal à l’aise de cette façon. [But] il y a des choses que j’aimerais corriger. J’adorerais subir une abdominoplastie après avoir accouché, mais non, je ne le fais pas. Et beaucoup de gens pensent que j’ai subi une chirurgie plastique, mais je suis très honnête sur ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait.

« [People constantly say] »On lui a fait trop de trucs au visage », a poursuivi Kelly. « C’est tout ce que dit ma section de commentaires. Et je me dis : « Mais je n’ai pris que du Botox. » Mais ensuite je me dis : « Merci. C’est un compliment si vous pensez que j’ai fait peau neuve.' »

Sharon a déclaré que la chirurgie plastique est si courante de nos jours qu’il ne sert à rien de la cacher, en particulier à ses 1,2 million de followers sur Instagram.

« La chirurgie plastique est désormais mondiale », a déclaré la mère de trois enfants. « Ce n’est plus grave. Ce n’est tout simplement pas le cas. Mais la presse aime particulièrement en faire un sujet plus grand qu’il ne l’est en réalité. Et puis les gens ne veulent pas parler du travail qu’ils ont accompli. Et s’ils ne le font pas, ils ne devraient pas le vouloir, mais on ne peut pas le cacher.

« Vous ne pouvez pas cacher le fait que vous l’avez subi, quelle que soit la qualité de l’opération, car il y a toujours une photo avant et après », a expliqué Osbourne. « Et comme les réseaux sociaux fonctionnent, il y a quelqu’un qui repérera ce que vous avez fait. Autant en être propriétaire. Et ce n’est pas une honte. Ce n’est pas un sale petit secret. … Il y a beaucoup de honte autour de ça. , et cela n’a aucun sens.

« Vous devriez être autorisé à ressembler et à ressentir ce que vous voulez. »

Dans le podcast, Jack parle à sa famille de recherches scientifiques qui pourraient éventuellement interrompre le processus de vieillissement.

« Avez-vous vu qu’ils pensent que d’ici cinq ans, ils vont complètement arrêter de vieillir ? » a déclaré l’homme de 37 ans.

« Il est trop tard pour moi », a répondu Sharon. « J’aurai f—— 75 ! »