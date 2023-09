Sharon Osbourne révèle sa perte de poids spectaculaire lors d’une rare apparition télévisée et déclare « Je ne voulais pas devenir aussi mince »

SHARON Osbourne avait l’air radicalement différente lorsqu’elle apparaissait dans l’émission Piers Morgan Uncensored de TalkTV.

La star de la télévision, 70 ans, a montré sa silhouette affinée avant d’admettre franchement : « Je ne voulais pas devenir aussi mince. »

ParlerTV

Sharon Osbourne a montré sa silhouette incroyablement mince[/caption] ParlerTV

Elle est apparue avec sa famille sur TalkTV[/caption] Getty

Elle a considérablement maigri grâce à Ozempic[/caption]

Sharon est apparue au programme aux côtés de son mari Ozzy et de leurs enfants Kelly et Jack.

La star d’Osbournes a admis avoir utilisé le médicament amaigrissant Ozempic afin d’obtenir sa nouvelle silhouette.

Dans une interview plus tôt cette année, elle a révélé qu’elle avait perdu 30 livres grâce au médicament.

En parlant à E! News, Sharon a déclaré à propos de ses problèmes de poids : « Dans ma vie, je pesais le poids le plus lourd de 230 livres et j’en pèse maintenant moins de cent. Et je veux maintenir à environ 105 parce que je suis trop maigre. Mais j’essaie d’avoir un équilibre sain.

Elle a réaffirmé hier sa conviction qu’elle était « trop maigre » dans l’émission de Piers.

Sharon, qui a depuis arrêté d’utiliser Ozempic, a déclaré : « Il est juste temps d’arrêter, je ne voulais pas vraiment devenir aussi mince, mais c’est juste arrivé.

« Je vais probablement tout remettre en place bientôt! »

L’apparition de la famille intervient alors qu’Ozzy fait le point sur sa santé.

L’auteur-compositeur-interprète de 74 ans a raconté comment les cinq dernières années ont été un « enfer absolu » pour lui et sa famille.

Ozzy avait l’air de bonne humeur après avoir subi une intervention chirurgicale il y a à peine deux jours.

L’opération faisait partie d’une bataille en cours pour aider à réparer une fracture majeure au cou après un accident de quad.

S’ouvrant sur sa santé, Ozzy a déclaré : « J’ai finalement subi ma dernière intervention il y a deux jours.

«Je n’arrive pas à croire que j’en suis arrivé à la fin. L’essentiel est terminé maintenant, j’en ai fini avec l’opération.

«Mais cela a été cinq années d’enfer absolu pour moi et ma famille. La famille m’a tellement soutenu.

« Je n’aurais pas pu y arriver sans eux. C’est une très mauvaise scène. J’ai la maladie de Parkinson, mais je n’y pense jamais.

Admettant qu’il n’avait pas réalisé la gravité de la blessure, Ozzy a déclaré : « J’ai continué à travailler avec, jusqu’à ce que je tombe, puis tout s’est défait.

« Je ne me plains pas, je continue. Si vous bougez encore, vous ne mourrez pas.

ParlerTV

Elle a admis qu’elle n’avait pas prévu de devenir « aussi mince » qu’elle l’a fait.[/caption]