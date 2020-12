Sharon Osbourne est enfin rentrée chez elle après avoir obtenu le feu vert à la suite de sa récente bataille contre Covid-19.

L’ancienne juge de X Factor, âgée de 68 ans, avait décidé de s’isoler de son mari Ozzy Osbourne, 72 ans, après avoir été brièvement hospitalisée pour le virus.

Après deux tests négatifs, Sharon est finalement rentrée chez elle mercredi auprès de son mari et de leurs cinq chiens.

Partageant la dernière mise à jour avec son million d’abonnés Instagram, Sharon a dévoilé une image joyeuse de la rock star de Black Sabbath aux côtés de leurs cinq animaux duveteux.

La maman de trois enfants a expliqué qu’elle était « reconnaissante » d’avoir été autorisée à retrouver son mari avant la période de Noël.





« J’ai le droit de rentrer à la maison après deux résultats de tests négatifs et de regarder la joie qui m’attend! » Sharon a écrit sur Instagram.

« Tellement reconnaissant d’être à la maison pour les vacances et merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. ️ Restez en sécurité et en vous souhaitant des vacances des plus heureuses. »

Sharon a également marqué l’emplacement du message touchant comme «Mon cœur».

Il y a presque deux semaines, Sharon a révélé qu’elle avait été testée positive pour Covid-19 et avait même eu un bref passage à l’hôpital en conséquence.





Cependant, Sharon a pu s’en sortir et se remettait ensuite du virus à un endroit éloigné d’Ozzy.

S’adressant à Twitter la semaine dernière, Sharon a fait le point sur sa santé et a demandé aux fans de rester en sécurité.

Elle a écrit à l’époque: «Je voulais partager que j’ai testé positif pour Covid 19.

« Après une brève hospitalisation, je récupère maintenant dans un endroit loin d’Ozzy (qui a été testé négatif) pendant que » The Talk « est en pause programmée. »







Sharon a été rapidement inondée de messages alors que les stars se précipitaient pour souhaiter à la star un prompt rétablissement.

Ozzy – qui lutte contre la maladie de Parkinson – a été testé négatif pour le virus, selon sa femme, et le couple a finalement été réuni.

