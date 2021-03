SHARON Osbourne « reste livide » et « a perdu confiance dans le réseau » alors que l’hôte QUITTER The Talk.

La femme de 68 ans a quitté le talk-show CBS après sa «lutte contre le racisme».

Sharon a récemment quitté son concert télévisé très payant après avoir «perdu toute confiance avec CBS».

Les initiés ont insisté sur le fait que Sharon furieuse était «complètement déconcertée par la façon dont les patrons de CBS lui donnaient« l’air d’être raciste ».

L’icône de la télé-réalité se sent victime de la «culture de l’annulation» pour défendre le droit à la liberté d’expression du copain Piers Morgan Suivant Oprah Winfrey entretien avec Meghan Markle et le prince Harry.

Et une source a affirmé à The Sun cette dernière semaine «il est devenu clair que la relation avec le réseau était terminée. Elle n’avait aucune envie de revenir parce que j’avais l’impression que personne n’était disposé à la défendre ou à accepter la décision de publier l’épisode controversé après la chute à l’antenne.

Sharon a remporté au moins «deux paiements de la saison» en guise de «forfait d’adieu» après rédaction chez le grand publiciste Howard Bragman de LaBreaPR et l’avocat Jeremiah Reynolds de la société Eisner, basée à Los Angeles.

Une source de LA TV a déclaré: «Son départ de l’émission intervient après que Sharon ait perdu confiance dans le réseau à la suite de l’incident.

«Elle reste furieuse de la façon dont la série a fait d’elle le protagoniste et de ce qu’elle considère comme étant raciste.

« Sharon est restée fidèle à ses armes en insistant sur le fait que le fait d’avoir une dispute intense avec une amie Sheryl au cours de laquelle ils se sont« essayés l’un à l’autre »ne devrait pas signifier qu’elle est raciste, car Sheryl est noir.

«Telle a toujours été sa position. Bien sûr, elle a le cœur brisé de s’être brouillée avec Sheryl et espère qu’ils pourront réparer leur amitié de dix ans.

«Certes, Sharon pointe du doigt CBS pour que cette affaire dégénère en ce scandale, alors qu’il aurait pu être surmonté avec une émission ou une émission spéciale pour diffuser les choses. Le réseau ne voulait apparemment pas que cela se produise. »

Ozzy Osbourne sa femme a peut-être perdu son concert de 11 ans, mais elle n’est pas repartie sans un paiement important

La source a déclaré: «La rumeur autour du studio était qu’elle a payé deux saisons pour cet accord de résiliation. C’est bien plus de 10 millions de dollars. Nous ne savons pas à ce stade quelles peuvent être les subtilités et les petits caractères.

«Cependant, quiconque connaît Sharon sait qu’elle n’est jamais du genre à s’éloigner tranquillement ou à ne pas dire sa paix.»

L’initié a poursuivi: «Un autre aspect qui l’a perturbée est qu’au cours de nombreuses saisons, tous les animateurs ont fait des commentaires puissants et discuté de questions très délicates.

« Mais elle est déconcertée que son travail et ce qu’elle a été encouragée à faire pendant des années était de s’exprimer, d’être audacieuse et de faire la une des journaux – et maintenant cela s’est produit sans tenir compte des conseils des dirigeants du réseau. »

Vendredi soir, CBS a publié une longue déclaration confirmant son départ.

Sharon avait publiquement affirmé que le segment controversé était «une mise en place» affirmant que ses coanimateurs lisaient des scripts sur les connotations racistes de Commentaires de Piers sur Meghan.

La déclaration de CBS a rejeté cette accusation, en écrivant: « Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS ont orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes. »

La source a déclaré: « Il est impossible pour Sharon de voir les choses comme ça. »

CBS a ajouté dans sa déclaration: « Nous reconnaissons que les équipes du réseau et du studio, ainsi que les organisateurs de l’émission, sont responsables de ce qui s’est passé. »

La source a poursuivi: «Qu’est-ce que cet espace sur celui-là. Sachant à quoi ressemble Sharon, elle aura son mot à dire à ce sujet. Peut-être pas aujourd’hui, mais à un moment donné.

La déclaration du réseau a déclaré: «Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison.

«Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. les hôtes.

«En même temps, nous reconnaissons que les équipes Network et Studio, ainsi que les showrunners, sont responsables de ce qui s’est passé pendant cette diffusion car il était clair que les co-animateurs n’étaient pas correctement préparés par le personnel pour une discussion complexe et sensible impliquant course.

«Pendant la pause de cette semaine, nous coordonnons des ateliers, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle pour les hôtes, les producteurs et l’équipe. À l’avenir, nous identifions des plans pour améliorer le personnel de production et produisons des procédures pour mieux servir les hôtes, la production et, en fin de compte, nos téléspectateurs.

Ces derniers jours, Sharon a fermé d’autres allégations de racisme et d’irrégularité dans un rapport alléguant qu’elle faisait souvent référence aux anciens coanimateurs Julie Chen, qui est sino-américaine, « comme » wonton « et » yeux bridés « » et a appelé Sara Gilbert « qui est une lesbienne, comme » p ** sy licker » et «mangeur de poisson». »

Le PR Bragman de Sharon a qualifié ces affirmations de fausses, ajoutant: « Pendant 11 ans, Sharon a été gentille, collégiale et amicale avec ses hôtes, comme en témoigne leur organisation de fêtes, les invitant chez elle au Royaume-Uni et d’autres gestes de gentillesse trop nombreux pour les nommer. .

«Sharon est déçue mais imperturbable et à peine surprise par les mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui se dégage en ce moment. Elle survivra à cela, comme elle l’a toujours fait et son cœur restera ouvert et bon, car elle refuse de laisser les autres démolissez-la. Elle remercie sa famille, ses amis et ses fans de l’avoir soutenue et de connaître sa vraie nature. «

Alors que l’ancienne co-animatrice Leah Remini a fait des déclarations sur les commentaires de Sharon qui visaient Julie, Holly Robinson Peete a également allégué que Sharon avait dit qu’elle était « trop ​​ghetto » pour Le discours.

Le Sun a contacté CBS pour obtenir des commentaires, même si un représentant ne nous a pas répondu.