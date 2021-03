Sharon Osbourne nie catégoriquement avoir jamais qualifié Julie Chen de « wonton », dans une interview exclusive avec DailyMail.com, affirmant que ses affirmations sont « de la merde, de la merde ».

Le vétéran de la télévision, 68 ans, a ajouté: « Tout le monde a une opinion ou une histoire comme l’histoire du wonton. C’est comme baiser avec votre histoire de f ** king wonton. F ** k off!

« Tout le monde a une opinion et tout le monde a une voix – c’est bien. Il s’agit de savoir que quelqu’un a été appelé pour quelque chose et que quelqu’un d’autre se dit ‘oui !! Je vais aussi ajouter quelque chose.

«Bien sûr, c’est un tas. Les gens veulent ajouter de l’huile sur le feu et cela vient avec le territoire et c’est très bien.

Osbourne est au centre d’une tempête de course depuis qu’il a défendu son ami de longue date Piers Morgan lors d’un épisode de The Talk diffusé mercredi dernier.

Et mardi, les allégations se sont multipliées lorsque des sources ont révélé au journaliste Yashar Ali qu’Osbourne avait l’habitude de faire des références racistes à ses coanimateurs.

Sharon Osbourne dit à DailyMail.com dans une interview exclusive qu’elle n’a jamais qualifié Julie Chen de « wonton » et que ces affirmations sont « de la merde, de la merde »

CBS a prolongé la pause de The Talk pour une autre semaine après que Sharon Osbourne ait été accusée d’avoir souvent qualifié l’ancienne co-animatrice Julie Chen de « wonton » et de « yeux bridés »

Au cours de l’émission, Osbourne et la co-animatrice Sheryl Underwood, 57 ans, se sont mêlés à une dispute sur la position de Morgan sur l’interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

La rupture a laissé son amitié avec Underwood suspendue à un fil, en colère contre l’empilement qui a suivi et avec sa carrière chez CBS dans le doute.

Bien qu’elle dise qu’elle est soutenue par ses amis, sa famille, Morgan et ses co-stars – bien qu’Underwood mis à part – elle a déclaré à DailyMail.com que la fureur avait été difficile à supporter.

Elle a déclaré: « Cela a été une très, très mauvaise semaine – beaucoup de pression mentale et de chagrin d’amour. »

Osbourne a déclaré à DailyMail.com qu’elle n’avait pas été avertie qu’un débat était à venir et qu’elle avait été préparée à l’avance pour quatre segments complètement différents.

Elle dit qu’elle était aveugle et stupéfaite de découvrir que ses co-animateurs l’interrogeaient à l’aide de cartes de repérage sur une partie de l’émission qui est généralement ad-libbed.

Osbourne dit que c’était à ce moment-là, elle a réalisé qu’elle avait été mise en place par des producteurs déterminés à faire la une des journaux et des gros bonnets de CBS en colère contre elle pour avoir défendu Morgan qui, selon eux, avait « terni » leur entretien avec Markle le mieux noté avec ses commentaires.

Morgan a déclaré aux téléspectateurs de Good Morning Britain qu’il ne croyait pas un mot de Markle et a ajouté: « Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo ».

Osbourne a ensuite été accusé de racisme pour avoir soutenu le droit de Morgan d’exprimer une opinion, tandis que Morgan a maintenant quitté Good Morning Britain après avoir refusé de s’excuser pour ses commentaires.

Mardi, les allégations se sont multipliées lorsque des sources ont révélé au journaliste Yashar Ali qu’Osbourne avait l’habitude de faire des références racistes à ses coanimateurs.

Osbourne (extrême droite) et Underwood (deuxième à gauche) ont eu un échange houleux sur le soutien d’Osbourne à son ami Piers Morgan (troisième à gauche), qui a été critiqué pour ses commentaires sur Meghan Markle et le prince Harry. Morgan a posté cette photo en février 2020 de l’ancien panel de l’émission de l’année dernière. De gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Underwood, Morgan, Marie Osmond et Osbourne

Osbourne a déclaré: « Je pense juste que Piers a terni leur interview parfaite qui a été si bien accueillie en Amérique – je ne peux pas parler pour le reste du monde, je ne peux que le dire ici.

« Surtout les plus jeunes ici, ils sont totalement derrière Harry et Meghan et c’est génial.

« Piers l’a terni pour eux et je pense qu’ils sont énervés. En colère contre moi de l’avoir défendu et je pense que c’est tout.

Ayant réalisé qu’elle avait été « mise en place », elle a perdu son sang-froid et est devenue encore plus en colère lorsque le débat n’était pas terminé après la première pause publicitaire, mais a été autorisée à continuer pendant encore 20 minutes.

Elle dit qu’elle a été encore plus furieuse lorsque Morgan – et elle par association – a été accusée d’être raciste, alors que les producteurs « n’avaient pas la moindre preuve ».

Osbourne a déclaré: « C’est blessant, mais le fait est que lorsque vous êtes goudronné, vous ne pouvez pas le défendre car plus vous le défendez, plus c’est pire pour vous.

« Vous savez, c’est comme cette ligne que les gens utilisent – oh certains de mes meilleurs amis sont noirs et vous sortez avec des déclarations ridicules. Eh bien, je ne vais pas faire ça.

« Oui, j’ai soufflé ma bourre sanglante dans la série et je suis devenu fou, je suis devenu fou. Toutes ces pensées me traversaient la tête pendant que je répondais à ces questions et je savais que j’avais été aveugle.

«Ils m’ont mis en place. Ils m’avaient mis en place. Les producteurs ne me l’ont jamais dit. S’ils m’avaient dit, écoutez, les cadres ici ne sont pas satisfaits de ce qui se passe entre vous et Piers – nous devons essayer de régler cette situation, les filles vont vous poser ces questions, bla, blabla. Amenez-moi là-dessus. Ne m’obscurcissez pas.

« S’ils avaient dit que ces cadres n’étaient pas heureux, j’aurais travaillé dessus avec eux. Mais donnez-moi une chance. Ne soyez pas surpris de m’attaquer à la télévision nationale en direct pendant 20 minutes alors que c’était censé être quatre autres segments.

Osbourne a été critiquée pour sa querelle à l’antenne avec Underwood après avoir été accusée d’être raciste pour avoir défendu son ami Piers Morgan à la suite de ses commentaires de Meghan Markle

The Talk a été initialement suspendu jusqu’à mercredi pendant que les dirigeants enquêtaient. À la suite des allégations de Chen et Gilbert, CBS a publié une déclaration indiquant qu’elle avait prolongé la suspension de la diffusion jusqu’à mardi prochain.

« Nous étions censés parler de fu ** ing Pepe Le Pew et ils ont laissé cela continuer. »

Le combat a maintenant vu l’émission interrompue jusqu’à mardi prochain, tandis que les patrons achèvent une enquête sur l’épisode qui a été demandé par Osbourne elle-même.

Pendant ce temps, les anciennes co-stars Julie Chen et Leah Rimini se sont publiquement sorties pour se plaindre qu’Osbourne avait autrefois qualifié Chen de «wonton» et Rimini de «ghetto».

Les allégations sont intervenues peu de temps après qu’une autre ancienne co-star, Holly Robinson Peete, a également accusé Osbourne d’avoir dit qu’elle était un « ghetto » et l’aurait été licenciée.

La mère de deux enfants a fermement nié les affirmations de Robinson Peete et a ajouté à DailyMail.com: « Dans des situations comme celle-ci, vous allez toujours avoir des personnes avec lesquelles vous avez eu des désaccords dans le passé, des personnes qui ont des haches. à moudre, qui sortent de la menuiserie et ils sortiront avec leur BS et c’est tout. Cela ne me surprend pas du tout. Cela ne me surprend pas.

Elle a ajouté: « Être accusé de racisme n’est pas une blague. Maintenant, ils obtiennent leur douce vengeance. Je ne peux même pas y répondre parce que ce sont des enfants dans une cour d’école.

‘Sortir avec des commentaires stupides et enfantins – c’est vraiment comme? C’est tout ce que tu as?

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà traité Chen de wonton, elle a ajouté: « C’est de la merde. C’est de la merde. Je ne veux pas y aller avec elle. Elle gagne sa vie grâce aux sorties. Alors, c’est comme allez.

«Il n’a pas de véritable fondement. Des allégations selon lesquelles une femme chinoise est qualifiée de wonton, c’est comme – est-ce tout ce que vous avez? C’est vraiment comme?

Osbourne a ajouté: « Tous ces petits gens qui veulent sortir avec une histoire sur [Piers] ou moi des années 70 ou 80 ou peu importe, c’est comme si vous foutiez tous.

«Je m’en fiche. Et je ne vais pas me défendre. C’est comme, oh tais-toi, je suis trop occupé.

Osbourne a déclaré à DailyMail.com qu’elle soupçonnait que la dispute lui coûterait désormais sa place sur The Talk, mais espère que l’enquête de CBS lui donnera au moins des réponses à qui a donné l’ordre à l’aveuglette et pourquoi.

Après avoir fait face à une réaction brutale et à des accusations de racisme après l’émission de mercredi, Osbourne a publié vendredi une déclaration (ci-dessus) s’excusant « à toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse ou déçue ».

Elle a déclaré: « Je pense en quelque sorte qu’ils vont m’utiliser comme agneau sacrificiel et me virer. C’est bon. C’est bon. Ce n’est pas encore arrivé, mais je suis sûr que ce sera le cas.

«Si c’est ce qu’ils veulent faire, qu’il en soit ainsi. Je suis une grande fille. J’ai perdu mon sang-froid là-dedans [on the show], J’ai fait. Je l’ai totalement perdu et je suis sorti si horriblement défensif. Je ne peux qu’apprendre de cela.

«Je ne sais pas ce qu’ils vont faire. C’est un gros désordre laid. Mais je ne l’ai pas commencé. Je ne l’ai pas commencé. C’est aux producteurs de l’émission.

Malgré la dispute, Osbourne dit qu’elle ne regrette pas d’avoir défendu Morgan et a nié s’être excusée pour sa défense dans une déclaration sur les médias sociaux vendredi – insistant à la place sur le fait qu’elle s’excusait de s’être mis en colère.

Elle a dit qu’elle essayait de reconstruire son amitié avec Sheryl et s’est excusée de l’avoir fait pleurer, mais a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse.

De Morgan, elle dit qu’elle reviendrait à sa défense si elle le devait, ajoutant: « Et pas seulement Piers – tout le monde a une voix et une opinion.

«Je ne suis pas entièrement d’accord avec son opinion, je ne le suis pas. Mais la différence est qu’il connaît Meghan et moi non. c’est comme, hé, le gars a droit à son opinion – je suis sûr que je dis des choses et il s’en va, elle est f ** king dingue!

«Piers et moi avons une grande amitié. Mais nous nous battons – nous avons d’énormes combats. J’ai giflé Piers. Piers a vu mes seins! Nous nous saoulons ensemble, nous nous disputons beaucoup sur des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord, mais en fin de compte, c’est tout.