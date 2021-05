Sharon Osbourne «  pourrait relancer  » la célèbre émission de téléréalité de la famille The Osbournes avec son mari Ozzy après une mauvaise sortie de The Talk

SHARON Osbourne pourrait être sur le point de relancer la tristement célèbre émission de téléréalité de sa famille The Osbournes, The Sun peut révéler en exclusivité.

La star a été inondée d’offres depuis qu’elle sortie soudaine de The Talk au milieu d’un «scandale de racisme».

Sharon Osbourne « pourrait relancer » la tristement célèbre émission de téléréalité de sa famille, The Osbournes[/caption]

The Osbourne a été un énorme succès sur MTV lors de sa diffusion de 2002 à 2005[/caption]

Sharon a quitté The Talk après une bagarre à l’antenne avec la co-animatrice Sheryl Underwood[/caption]

Et la plupart sont centrés sur le retour de l’émission primée qui a fait irruption sur nos écrans de télévision il y a près de 20 ans.

Plusieurs sociétés de production ont présenté des traitements et des propositions pour un redémarrage de Les Osbournes, qui a transformé la famille en stars mondiales de la télévision.

Et les initiés insistent sur le fait que Sharon est «ouverte aux discussions» à la suite de son départ de CBS Le discours après une décennie à l’antenne.

Un initié du showbiz a déclaré: « Sharon est prête à repartir pour le bon accord, absolument. »

Alors que Sharon et son mari Ozzya deux enfants Kelly, 36 ans, et Jack, 35 ans, ne vivent plus dans leur maison de Hancock Park, à Los Angeles, des caméras pourraient suivre les enfants dans leur vie quotidienne.

La famille d’Ozzy Osbourne a atteint une renommée mondiale avec son succès en réalité[/caption]

Le spectacle a fait de leurs enfants, Kelly et Jack, des stars à part entière[/caption]

Jack a trois filles et est un animateur et producteur à succès d’émissions de télévision, tandis que Kelly aux multiples talents se forge une carrière d’actrice.

Les experts du secteur prédisent que Sharon et son clan pourraient accumuler jusqu’à 20 millions de dollars dans un accord de droits et de paiement.

Cela faciliterait certainement la perte de son emploi de 6 millions de dollars par an chez The Talk, qui s’est terminée à la suite d’une dispute à l’écran avec une amie proche et co-animatrice Sheryl Underwood.

L’initié a déclaré: «Sharon s’est peut-être séparée de CBS, mais l’intérêt pour elle reste très élevé.

«De nombreuses sociétés de production souhaitent avoir une version mise à jour de leur émission de télé-réalité.

Depuis que leur émission les a rendus célèbres, Kelly et Jack se sont tous les deux lancés dans le showbiz[/caption]

Les Osbournes sont devenus un pionnier de la télé-réalité[/caption]

Le couple – marié depuis 1982 – était au centre de la série[/caption]

«Et de la façon dont les choses se passent, un renouveau semble assez fort. Il est plus proche que jamais de revenir sur nos écrans.

«Le moment est bien choisi étant donné que l’année prochaine sera le 20e anniversaire. Certes, la famille est aussi sauvage que jamais et serait captivante à regarder.

«Après tout ce temps passé, amener le spectacle serait extrêmement populaire.

«La controverse entourant la sortie de Sharon de The Talk va bientôt s’éteindre et une plate-forme comme celle-ci lui permet de dire ce qu’elle veut et les téléspectateurs se souviendront exactement pourquoi ils l’ont aimée en premier lieu.

«Ozzy part en tournée l’été prochain, donc cela pourrait aussi être une bonne promotion de sa part.

«Et n’oublions pas Kelly, qui change de voie pour devenir acteur. Les signes d’un retour n’ont jamais été aussi forts. Un accord est plus proche que jamais. »

Sharon s’est défendue avec fureur contre les allégations « racistes » sur The Talk[/caption]

Sheryl est devenue furieuse contre la défense par Sharon de son ami Piers Morgan[/caption]

Piers et Sharon ont été critiqués comme « racistes » pour leurs opinions « sévères » sur Meghan Markle[/caption]

Un porte-parole de Sharon, interrogé sur toute nouvelle offre sur la table, a déclaré au Sun: «Nous annoncerons les projets futurs au moment opportun.»

L’année dernière, la célèbre famille s’est réunie pour la série d’émissions spéciales de Jack sur la chaîne Travel Channel intitulée The Osbournes Want To Believe.

En 2019, Kelly a révélé à la caméra le désir de filmer un redémarrage, mais voulait que ce soit une émission unique – car elle n’a pas besoin de diffuser à nouveau sa vie personnelle en profondeur.

Mais la femme de 36 ans estime qu’un retour serait amusant, a-t-elle déclaré: «Vous ne vivez qu’une seule fois et ne dites jamais jamais.»

Après 10 ans de co-animation de la série CBS, Sharon a quitté The Talk le mois dernier[/caption]

Il y a trois ans, Sharon a révélé qu’elle avait envisagé des offres d’argent pour un renouveau, mais toutes les transactions ont échoué.

L’homme de 68 ans a déclaré dans le passé: «Cela continue à aller et venir, différents réseaux nous approcheront et cela ne fonctionnera jamais. Ils ne peuvent pas nous payer.

« C’est comme pourquoi voudrions-nous le faire pour f **** in ‘cacahuètes? »

Les notes ont chuté sur The Talk depuis le remaniement du casting de l’émission[/caption]





L’ancien rocker de Black Sabbath, Ozzy, 72 ans, a également changé d’avis sur un retour après des années de refus d’autoriser à nouveau les caméras chez lui.

Ozzy a déclaré: «Je le referais. Quand les équipes de télévision sont parties, ils m’ont manqué d’être dans la maison.

«Je le ferais si c’était aussi nouveau que ça. Quand les gens refont ça ne marche pas, les gens disent toujours que ce n’était pas la même chose. Je ne veux pas que les gens disent qu’ils l’ont fait parce que leur argent s’est épuisé.