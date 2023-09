Sharon Osbourne parle d’un lifting bâclé dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Sharon Osbourne a parlé d’un lifting 2021, qui ne lui plaisait pas, dans une nouvelle interview avec L’étoile du jour. L’ancienne animatrice de talk-show a révélé que sa dernière opération de chirurgie plastique visait à tenter de corriger cette procédure, dont elle n’était certainement pas fan ! Elle n’a pas hésité à être franche quant à l’accomplissement de son travail. « Il n’y a pas une seule partie de mon corps que je n’ai pas eue tordue, soulevée, allongée, peu importe », a-t-elle déclaré au média, via Courrier quotidien.

Les Osbourne La star, 70 ans, a expliqué exactement ce avec quoi elle avait contesté lors de son précédent lifting, en se comparant à une très célèbre Victor Hugo personnage. «J’ai été gâché plusieurs fois. Ce dernier était une sorte de travail de réparation de la part du gars qui l’avait fait auparavant », a-t-elle déclaré. «Je ressemblais à Quasimodo, parce que j’avais un œil ici, un œil là. C’était méchant.

Ce n’est pas la première fois que Sharon parle de son accident de lifting. Elle a d’abord exprimé son mécontentement à propos de la procédure dans une interview en 2022 avec Le Sunday Times. «J’ai subi un lifting complet en octobre et je ressemblais à une de ces putains de momies royales qu’ils enveloppent. [with bandages] », a-t-elle déclaré, avant de faire un commentaire similaire le bossu de Notre Dame référence. « Je vous le dis, c’était horrible. [To the surgeon] Je me dis : ‘Tu dois vraiment plaisanter.’ Un œil était différent de l’autre. Je ressemblais à un putain de roi Cyclope. Je me dis : « Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un bossu. »

Elle a même révélé que son mari, Ozzy Osbourne, lui a dit qu’ils feraient « refaire » l’opération. Quelques mois plus tard, elle a été vue lors d’une soirée de projection des Oscars et elle était magnifique.

Outre son lifting « raté », Sharon a également récemment parlé de sa perte de poids lors d’une interview avec Piers Morgan. Elle a révélé qu’elle avait perdu 42 livres après avoir pris le médicament controversé contre le diabète, Ozempic. « Premièrement, vous ne pouvez pas y rester éternellement », a-t-elle déclaré. « Il est juste temps d’arrêter. En fait, je ne voulais pas aller aussi mince, mais c’est arrivé. Je vais probablement remettre tout cela bientôt.