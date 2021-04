Sharon Osbourne est apparue vendredi sur HBO « Real Time with Bill Maher », sa première interview télévisée depuis qu’elle a quitté « The Talk » à la fin du mois de mars après un échange houleux lié à la course dans le talk-show de jour de CBS plus tôt dans le mois. Osbourne et Maher ont partagé une conversation riche en griefs personnels et en se tordant la main sur «la culture d’annulation», mais peu en termes de responsabilité et d’introspection.

« Comment ça va? » Maher a demandé à Osbourne après avoir été applaudie.

« C’est tellement de choses différentes, » répondit Osbourne. « Je suis en colère. Je suis blessé. »

Les deux ont ressenti les événements qui ont conduit Osbourne à quitter « The Talk ». Lors de l’épisode controversé du 10 mars, Osbourne a déclaré à ses collègues coanimateurs qu’elle se sentait assiégée après avoir défendu les commentaires de son ami Piers Morgan selon lesquels il « ne croyait pas un mot », avait déclaré la duchesse Meghan dans son interview à la bombe avec Oprah Winfrey quelques jours plus tôt. Morgan a quitté son poste de co-animateur avec « Good Morning Britain » après que ses commentaires aient suscité des plaintes de téléspectateurs et une enquête.

« Je sens que je suis sur le point d’être placée dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste et qui fait de moi un raciste », a-t-elle déclaré sur « The Talk ».

Maher a résumé l’incident ainsi: « Il a été traité de raciste et a perdu son emploi, et vous avez été traité de raciste et vous avez perdu votre emploi. Ai-je raison? » Maher a poursuivi: « Qui est le raciste et pourquoi? C’est ce que j’essaie de comprendre. »

« Moi aussi, » dit Osbourne. « J’ai été appelé tant de choses dans ma vie, je suis tellement habitué à être appelé par des noms, mais un raciste est celui que je ne prendrai pas. »

Maher a poursuivi: « Vous devez être d’accord avec tout ce que dit Meghan Markle ou vous êtes raciste? Est-ce la norme maintenant? »

Maher a continué à appeler la reine Elizabeth II «un vieux sac» et la duchesse Meghan «fille», et a fait valoir que la famille royale n’était pas uniquement dure envers Meghan, mais «froide pour tout le monde».

«Être en désaccord avec quelqu’un ne fait pas de vous un raciste», a insisté Osbourne, puis a commencé à dénoncer les allégations concernant son utilisation passée d’insultes raciales à des «dames mécontentes».

Osbourne a nié avoir utilisé des insultes raciales dans le passé, mais pas d’autres. Interrogée sur un incident lorsqu’elle a été accusée d’avoir insulté une femme iranienne, Osbourne a expliqué que la femme était une étrangère qui avait écrasé sa fête du 25e anniversaire de mariage et remporté un collier de diamants lors d’un tirage au sort. Osbourne, furieux et sous traitement anticancéreux à l’époque, s’est confronté à la femme. « Je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais ce n’était pas très gentil. »

Ce qu’Osbourne et Maher n’ont manifestement pas discuté, c’est le traitement qu’Osbourne a réservé à sa co-animatrice noire, Sheryl Underwood, lors de l’épisode du 10 mars. Quand Underwood a demandé ce qu’Osbourne dirait aux gens qui pensent qu’il est raciste de défendre une personne faisant les commentaires de Morgan, Osbourne a répondu: « Comment pourrais-je être raciste envers qui que ce soit? Comment pourrais-je être raciste envers quelqu’un ou quoi que ce soit dans ma vie? Comment le faire? JE? »

Quand Underwood a essayé de répondre, Osbourne l’a interrompue avant qu’Underwood ne passe à la publicité alors qu’Osbourne parlait d’elle. Le ton de la conversation ne s’est pas amélioré à leur retour, Osbourne disant à Underwood de ne pas pleurer. «Si quelqu’un doit pleurer, ce doit être moi», dit-elle.

Osbourne s’est excusé le lendemain sur Twitter « à toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse ou déçue par ce que j’ai dit ».

« The Talk » a ensuite fait une pause pendant que CBS effectuait un examen interne de la question. Pendant la pause, Osbourne a déclaré à « Entertainment Tonight » qu’elle avait été « mise en place » et les anciens co-animateurs d’Osbourne Holly Robinson Peete et Leah Remini l’ont accusée de comportement raciste.

Le réseau a annoncé le départ d’Osbourne, le seul co-animateur original restant, le 26 mars.

« Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk », a déclaré le réseau dans un communiqué à USA TODAY. « Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison. Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs pendant l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un lieu de travail respectueux. «

Contribution: Cydney Henderson, Charles Trepany, Hannah Yasharoff