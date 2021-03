Sharon Osbourne a nié avec fureur les allégations selon lesquelles elle aurait fait des commentaires racistes sur l’un de ses anciens coanimateurs de l’émission de discussion américaine The Talk.

L’ancien juge de X Factor, âgé de 68 ans, a riposté après que l’émission de discussion ait été supprimée par le réseau CBS alors qu’ils ouvraient une enquête sur une énorme dispute en direct sur l’émission.

Sharon s’était affronté avec Sheryl Underwood la semaine dernière dans une discussion sur la défense de Sharon de Piers Morgan après ses commentaires incendiaires sur la duchesse de Sussex.

Sharon s’est excusée plus tard et a dit: « J’ai un profond respect et un amour pour la communauté noire ».

Mardi, le journaliste américain Yashar Ali a affirmé qu’Osbourne avait fait des commentaires racistes à propos d’un ancien co-présentateur de The Talk.

Ali a cité l’ancienne co-animatrice de The Talk, Leah Remini, comme source des allégations.









Howard Bragman, le représentant d’Osbourne, a nié la réclamation dans une déclaration qui a été publiée à la suite des allégations.

On y lisait: «La seule chose pire qu’un ancien employé mécontent est un ancien animateur de talk-show mécontent.

«Pendant 11 ans, Sharon a été gentille, collégiale et amicale avec ses hôtes, comme en témoigne leur organisation de fêtes, les invitant chez elle au Royaume-Uni et d’autres gestes de gentillesse trop nombreux pour être cités.

« Sharon est déçue mais imperturbable et à peine surprise par les mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui s’en dégage en ce moment. »





(Image: cbs)



La déclaration a poursuivi: « Elle survivra à cela, comme elle l’a toujours fait et son cœur restera ouvert et bon, car elle refuse de laisser les autres l’abattre. Elle remercie sa famille, ses amis et ses fans de l’avoir soutenue et de connaître sa vraie nature. . «

CBS a déclaré que The Talk resterait sans ondes jusqu’à la semaine prochaine pendant qu’il enquêtait sur l’affrontement d’Osbourne avec sa co-présentatrice de The Talk Sheryl Underwood, qui est noire.

Lors d’un épisode la semaine dernière discutant des commentaires de Piers à propos de Meghan, Sharon a déclaré: «J’ai l’impression d’être sur le point d’être placée sur une chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste, ce qui fait de moi un raciste. «







(Image: CBS)



CBS avait annulé les épisodes de The Talk pour lundi et mardi et l’émission devait revenir mercredi.

Cependant, CBS a maintenant confirmé qu’il ne sera de retour que la semaine prochaine pendant qu’une enquête est en cours.

Un porte-parole de CBS a déclaré: « CBS s’est engagée à offrir un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux dans toutes nos productions. Nous sommes également très conscients des préoccupations importantes exprimées et des discussions qui ont lieu concernant les événements sur The Talk.

« Cela inclut un processus où toutes les voix sont entendues, les réclamations sont étudiées et des mesures appropriées sont prises si nécessaire. L’émission prolongera sa pause de production jusqu’à mardi prochain alors que nous continuons à examiner ces questions. »

