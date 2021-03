Sharon Osbourne et Sheryl Underwood de THE Talk «ont refusé de s’excuser» à l’antenne après leur combat éruption sur l’épisode de mercredi, The Sun peut révéler en exclusivité.

Sharon, 68 ans, s’est disputée avec Sheryl, 57 ans, alors qu’elle expliquait sa décision de défendre son amie Piers Morgan«liberté d’expression» de son examen minutieux de Meghan Markle au fil des ans.

Amanda Kloots a ouvert l’épisode de jeudi de Le discours en abordant le combat, comme elle l’a dit: «Nous sommes une famille de télévision ici. Parfois, nous nous disputons comme nous l’avons fait hier et parfois nous rions, mais nous sommes de nouveau ensemble aujourd’hui et nous sommes prêts à commencer le spectacle d’aujourd’hui!

Les femmes ont ensuite discuté des sujets de l’émission, car Sharon et Sheryl n’ont pas présenté d’excuses.

Une source a déclaré au Sun que les deux parties «avaient refusé de s’excuser».

L’initié a déclaré: «Sheryl et Elaine ne voulaient pas paraître faibles pour la communauté noire qui pense avoir fait tout son possible pour éduquer Sharon. Sharon ne croit pas que Sheryl et Elaine ne l’enterreraient pas davantage à l’antenne.

«Elle ne veut pas s’excuser lorsqu’elle sent qu’elle a été attaquée en ondes pour avoir soutenu un ami. C’était une impasse et il y a encore des tensions que vous pouvez couper avec un couteau.

La source a continué d’affirmer: «Le mal est fait. Mme O ne pardonnera jamais à Sheryl de lui avoir tendu une embuscade avec cette question et d’avoir semblé la dépeindre comme raciste à la télévision en direct. Ce pont est brûlé à jamais.

« Madame. O a quitté le plateau en sanglotant hier, tellement blessé par ce qui s’est passé.

Les téléspectateurs ont commenté la tension entre les co-animateurs tout au long de l’épisode.

L’un d’eux a tweeté: «D’accord, @TheTalkCBS est super maladroit, inconfortable et grincheux et nous savons tous pourquoi! Sharon doit des excuses à ses coanimateurs!

Un second a écrit: «L’air est si épais que vous pourriez le couper avec un couteau.»

Un troisième a commenté: «Ouais… cet air est un peu épais entre Sheryl et Sharon aujourd’hui. Sharon a l’air mal à l’aise. Sheryl s’entend facilement parce que, comme beaucoup d’entre nous, elle a dû faire ça avant. Mais fais confiance, elle n’a pas oublié.

Sharon a déclaré dans l’émission de mercredi: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent:« Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste ».

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus.

«Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

Sheryl n’était pas d’accord avec les commentaires de Sharon, comme elle l’a reconnu Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » la dernière fois qu’il est apparu dans leur talk-show.

Sharon a poursuivi: «J’ai des amis dans ma vie et je parle au nom de mon ami. S’il avait besoin de moi, je serais là pour lui.

«Mais je sens que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste, ce qui fait de moi un raciste.

Quand Sheryl a dit «bien…» Sharon a crié: «Eh bien? Et bien quoi? Et bien quoi?

Sheryl a ensuite tenté de faire une pause publicitaire, mais alors que les caméras se retiraient du studio, la mère de trois enfants a été vue en train de pleurer sur le plateau.

Sharon a tiré sur sa co-star lorsque la série est revenue: «Je vais vous demander à nouveau Sheryl parce que je l’ai demandé pendant la pause …

«Oh et n’essaye pas de pleurer, si quelqu’un doit pleurer, c’est moi! Telle est la situation… informez-moi, dites-moi où vous l’avez entendu dire des choses racistes. Éduquez-moi! »

Sheryl a ensuite expliqué: «Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, c’est l’implication et la réaction à cela. Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire et essayer de l’écarter, c’est ce qui la rend raciste.

«Mais en ce moment, je parle à une femme qui est mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et dise que nous vous attaquons pour être raciste.

Sharon a alors ri et a roulé des yeux avant de plaisanter: «Je pense qu’il est trop tard. Je pense que cette graine est déjà cousue.

Un initié a dit au Sun que les employés sont «pétrifiés» Sharon, le seul acteur d’origine, va quitter.

La source a déclaré: «Sharon est blessée d’avoir été attaquée en ondes. Elle se sent mal parue. Elle se sent trahie et personne à l’émission ne la soutient.

La source a ajouté: «Si Sharon quitte le spectacle, le spectacle sera très certainement annulé. Personne ne regardera sans Sharon.

«Nous sommes toujours les moins bien notés de toutes les émissions en réseau, en baisse de plus de 30% par rapport à l’année dernière.»

La réaction des téléspectateurs au combat a été mitigée, car beaucoup ont défendu Mme O, tandis que d’autres ont pris le parti de Sheryl et Elaine.

Lundi, Piers a démissionné en tant qu’hôte de Good Morning Britain après les dirigeants ont dit qu’ils voulaient qu’il s’excuse à l’antenne suite à son affrontement avec le météorologue de l’émission, Alex Beresford, 40 ans et plus Interview de la bombe de Meghan avec Oprah Winfrey.

Piers Morgan dit que les accusations de Meghan Markle contre la famille royale sont « méprisables » et une « diatribe de cale »

Alex a critiqué Piers pour sa réaction à Meghan affirme qu’elle a envisagé le suicide et a été racialement abusé par la famille royale.

Mais Piers a déclaré qu’il n’était pas disposé à s’excuser et à démissionner – fin son passage de six ans sur l’émission du matin.

Après avoir été annoncé qu’il ne reviendrait pas, Sharon a tweeté: « Je suis avec vous. Je suis à vos côtés. Les gens oublient que vous êtes payé pour votre opinion et que vous dites simplement votre vérité. »