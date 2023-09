Sharon Osbourne déclare qu’elle est attachée à Ozzy malgré le dernier défi : « C’est si facile de s’en aller »

Ozzy Osbourne a « franchi un cap » dans sa longue bataille pour la santé.

La légende du heavy metal fait à nouveau équipe avec sa famille pour « The Osbournes Podcast », qui devrait s’incliner mardi. Dans la série relancée, les Osbourne discutent franchement de l’actualité et reviennent sur leur vie à Hollywood.

« Avec Ozzy pas en tournée, [the podcast] lui donne un moyen de continuer à être entendu par ses fans », a déclaré sa femme Sharon Osbourne à Fox News Digital. « C’est bien de pouvoir parler de choses dont vous voulez parler et de ne pas se faire dire que vous ne pouvez pas en parler ou que. »

« C’est bien d’avoir la liberté de parler de choses qui… sont toujours avec toi », a partagé la star de télé-réalité. « Vous êtes simplement vous-même et vous n’êtes pas obligé de respecter les règles du réseau concernant ce dont vous pouvez et ne pouvez pas parler. »

En février, le « Prince des Ténèbres » avait annoncé l’annulation de sa tournée 2023, invoquant des dommages à la colonne vertébrale subis lors d’un accident il y a quatre ans. L’homme de 74 ans a déclaré qu’il était resté physiquement faible après trois opérations, des traitements par cellules souches, une thérapie physique et un traitement Hybrid Assistive Limb, qui utilise un exosquelette robotique pour aider à améliorer le mouvement et l’équilibre.

En août 2022, Osbourne a admis qu’il avait du mal à se remettre d’une opération visant à retirer deux plaques métalliques qui avaient été vissées dans sa colonne vertébrale. Sharon avait précédemment déclaré que l’opération « déterminerait le reste de sa vie ».

En 2019, Osbourne a annulé des dates de tournée en raison de ses maux, notamment d’une « mauvaise chute » au cours de laquelle il s’est blessé à des vertèbres du cou. Selon le magazine People, la chute a aggravé les dommages causés à son cou et à son dos suite à un accident de VTT survenu 16 ans auparavant.

Osbourne a également parlé ouvertement de ses luttes contre la maladie de Parkinson. Il a été diagnostiqué en 2003.

« Il va vraiment bien », a partagé Sharon. « Je sens qu’il a franchi un cap. Et surtout, son humeur est bien meilleure. Il est beaucoup plus heureux ces jours-ci. Cela a été terriblement difficile pour lui, comme vous pouvez l’imaginer. Il a toujours été très actif et en tournée. Imaginez-vous assis et en disant : « Voici mon itinéraire pour les deux prochaines années et demie de ma vie et c’est ce que je vais faire chaque jour – et puis boum, cela vous est enlevé. »

« Le sentiment est : ‘Et maintenant ?' », a ajouté l’homme de 70 ans.

Mais les choses semblent prometteuses pour le patriarche. En avril, Osbourne a été photographié sans sa canne aux côtés d’un de ses soignants. Le chanteur de heavy metal était de bonne humeur alors qu’il profitait d’une promenade de jour sans aide dans son quartier de Los Angeles. Osbourne avait précédemment déclaré que « ma voix chantée allait bien », et Sharon était d’accord.

« Il chante toujours, ce qu’il adore », a-t-elle déclaré.

Certains jours sont meilleurs que d’autres.

« Il n’a jamais passé quatre ans et demi de sa vie sans travailler », a expliqué Sharon. « Il n’a jamais pris un seul moment de sa vie. Il a eu du mal à s’adapter, et je ne pense pas qu’il s’adaptera un jour. Mais il fait de son mieux. »

« Il travaille depuis l’âge de 15 ans », a-t-elle déclaré. « Il a toujours travaillé.

« Et maintenant, être coincé dans un corps qui ne fait pas ce que vous voulez qu’il fasse est probablement la chose la plus frustrante à laquelle on puisse être confronté », a ajouté la fille d’Osbourne, Kelly. « Mais il se porte très bien. Il est m’a donné des ordres toute la matinée ! »

En juillet, Osbourne et son épouse de longue date ont célébré leur 41e anniversaire de mariage.

Le couple s’est rencontré pour la première fois lorsque le père de Sharon, Don Arden, dirigeait Black Sabbath, le groupe de heavy metal dont Osbourne était le leader, a rapporté le magazine People. Lorsqu’Ozzy a été renvoyé du groupe en raison de ses problèmes de toxicomanie en 1979, il a passé trois mois enfermé dans une chambre d’hôtel à se saouler et à se défoncer, a partagé le média. C’est Sharon qui l’a aidé à se remettre sur pied. Elle devient sa nouvelle manager et l’encourage à se lancer dans une carrière solo. Le premier single d’Osbourne, « Crazy Train », en 1980, reste sa chanson la plus jouée à ce jour.

La relation professionnelle s’est transformée en une relation amoureuse. Peu de temps après le divorce d’Osbourne en 1982 avec sa première épouse Thelma Riley, lui et Sharon se sont mariés à Maui. Ils partagent trois enfants : Aimée, 40 ans ; Kelly, 38 ans ; et Jack, 37 ans.

Mais le mariage s’est avéré être un « train fou » pour le couple. Selon le média, Osbourne a été arrêté en 1989 après s’être jeté sur Sharon et avoir tenté de l’étrangler sous influence. Il a admis : « Je n’étais pas exactement M. Prince Charmant quand je buvais de l’alcool. » Osbourne est sobre depuis 2013.

Puis, en 2016, le couple s’est brièvement séparé après que Sharon ait appris qu’Osbourne était infidèle. Elle lui a pardonné publiquement alors qu’elle co-animait « The Talk » cette année-là.

OZZY OSBOURNE DIT QU’IL REGRETTE D’avoir trompé sa femme Sharon : « Je ne suis pas fier de ça »

Pour Sharon, le secret derrière son mariage qui dure depuis des décennies est étonnamment simple : « s’y tenir ».

« Je n’abandonne pas », a-t-elle souligné. « C’est si facile de s’en aller, n’est-ce pas ? C’est si facile. C’est si facile de s’en aller et de prendre 50 pour cent de tout, puis de continuer sa vie et de se remarier. C’est trop facile. Ce n’est pas pour moi ou pour moi. » Ozzy. »

« Une relation peut être absolument incroyable, mais elle ne peut pas l’être tout le temps », a-t-elle poursuivi. « La vie n’est pas toujours ainsi, n’est-ce pas ? On peut accepter le bon et le mauvais, les hauts et les bas tant qu’il y a encore de l’amour, tant qu’il y a toujours du respect l’un pour l’autre. »

« Tu peux tout surmonter, [but] vous n’oubliez pas », a poursuivi Sharon. « Vous pouvez vous en remettre émotionnellement. Et c’est ce que nous avons choisi de faire. C’est la chose la plus facile au monde de partir. Il y a [hundreds] d’avocats que vous pourriez appeler, obtenir un divorce instantané et c’est fini. Mais ce n’est pas pour nous. »

Kelly a déclaré que ses parents « ne peuvent rien faire l’un sans l’autre ».

« Si l’un d’eux s’éteint pendant cinq minutes, c’est : « Quand vas-tu rentrer à la maison ? À quelle distance es-tu ? », a-t-elle ri. « Maman ne peut même pas aller à l’épicerie parce que mon père me dira : ‘Quand rentres-tu à la maison ? Je ne veux pas être ici sans toi.' »

« Nous sommes accros l’un à l’autre », a admis Sharon.

Le couple réfléchit à leur avenir ensemble. Alors que la famille réside toujours à Los Angeles, la matriarche a hâte de rentrer chez elle au Royaume-Uni.

« Ce n’est pas comme si je ne reviendrais jamais ici », a expliqué Sharon à propos de la vie aux États-Unis. « Écoutez, toute ma famille est ici. Mais nous voulons passer plus de temps au Royaume-Uni. Et il arrive toujours un moment dans votre vie où vous avez envie de retourner à vos racines. Nous avons toujours gardé une maison là-bas – c’est là que mes enfants ont grandi. Et nous voulons juste y retourner et y passer plus de temps qu’ici. Ce serait aussi très bien pour Ozzy. Nous vivons à la campagne où il y a beaucoup de terre et d’air frais. Il peut avoir beaucoup plus d’intimité là-bas qu’ici. Et en ce moment, je pense qu’il en a besoin.

« Et je ne serai pas loin derrière », a déclaré Kelly, qui a accueilli un petit garçon fin 2022. « Si ma mère et mon père passent plus de temps au Royaume-Uni, alors moi aussi. Je veux [my son] aller au Royaume-Uni »

« Nous sommes une famille », a ajouté Sharon.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.