« La seule chose pire qu’un ancien employé mécontent est un ancien animateur de talk-show mécontent, » Howard Bragman a déclaré dans une déclaration à E! Nouvelles. «Pendant 11 ans, Sharon a été gentille, collégiale et amicale avec ses hôtes, comme en témoigne leur organisation de fêtes, les invitant chez elle au Royaume-Uni et d’autres gestes de gentillesse trop nombreux pour être cités. Sharon est déçue mais imperturbable et à peine surprise par la mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui se dégage en ce moment. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy