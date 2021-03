SHARON Osbourne a nié l’affirmation de Holly Robinson Peete selon laquelle elle avait qualifié son ancien co-animateur de « trop ​​ghetto » et l’avait renvoyée de The Talk.

Sharon, 68 ans, est tombée en panne pour avoir défendu son amie Piers Morgan au cours de son examen minutieux de Meghan Markle au fil des ans, alors qu’elle se battait même avec les co-stars Sheryl Underwood et Elaine Welteroth lors de l’épisode de mercredi de Le discours.

Holly, 56 ans, est allé sur Twitter après le combat à l’antenne et a écrit: «Je suis assez vieux pour me souvenir quand Sharon s’est plaint que j’étais trop« ghetto »pour # theTalk… alors j’étais parti.

«J’en parle maintenant parce que j’étais mortifié de voir le ton irrespectueux et condescendant qu’elle prenait avec son co-animateur qui est resté calme et respectueux parce que… elle devait le faire.»

Samedi, Sharon s’est défendue en postant un e-mail de Holly, qui était sur The Talk pendant une saison en 2010, sur Instagram.

Elle a sous-titré l’e-mail: « En réponse à @hollyrpeete L’accusation de Holly Robinson Peete selon laquelle je l’avais virée @thetalkcbs et en disant qu’elle était «trop ghetto» pour être sur The Talk.

«Je n’ai jamais prononcé ces mots une seule fois et je partage un e-mail qui m’a été envoyé par Holly un mois après qu’elle a été relâchée par CBS. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais eu la capacité / l’autorité de faire renvoyer quiconque @thetalkcbs et le courriel de Mme Peete parle de lui-même. »

Dans le prétendu e-mail de Holly, daté du 19 septembre 2011, l’actrice et animatrice de talk-show semblait être en bons termes.

Holly aurait écrit «tu me manques follement» à Sharon et lui aurait dit qu’elle l’avait appelée «à plusieurs reprises».

Elle a terminé l’e-mail par «xoxox».

Sharon a déclaré dans l’émission de mercredi: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent:« Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste ».

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus.

«Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

Sheryl n’était pas d’accord avec les commentaires de Sharon, comme elle l’a reconnu Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » la dernière fois qu’il est apparu dans leur talk-show.

Sharon a poursuivi: «J’ai des amis dans ma vie et je parle au nom de mon ami. S’il avait besoin de moi, je serais là pour lui.

«Mais je sens que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste, ce qui fait de moi un raciste.

Quand Sheryl a dit «bien…» Sharon a crié: «Eh bien? Et bien quoi? Et bien quoi?

Sheryl a ensuite tenté de faire une pause publicitaire, mais alors que les caméras se retiraient du studio, la mère de trois enfants a été vue en train de pleurer sur le plateau.

Sharon a tiré sur sa co-star lorsque la série est revenue: «Je vais vous demander à nouveau Sheryl parce que je l’ai demandé pendant la pause …

«Oh et n’essaye pas de pleurer, si quelqu’un doit pleurer, c’est moi! Telle est la situation… informez-moi, dites-moi où vous l’avez entendu dire des choses racistes. Éduquez-moi! »

Sheryl a ensuite expliqué: «Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, c’est l’implication et la réaction à cela. Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire et essayer de l’écarter, c’est ce qui la rend raciste.

«Mais en ce moment, je parle à une femme qui est mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et dise que nous vous attaquons pour être raciste.

Sharon a alors ri et a roulé des yeux avant de plaisanter: «Je pense qu’il est trop tard. Je pense que cette graine est déjà cousue.

Dans l’épisode de jeudi, Sharon et Sheryl n’ont présenté aucune excuse.

Une source a déclaré au Sun les deux parties «ont refusé de s’excuser».

L’initié a déclaré: «Sheryl et Elaine ne voulaient pas paraître faibles pour la communauté noire qui pense avoir fait tout son possible pour éduquer Sharon. Sharon ne croit pas que Sheryl et Elaine ne l’enterreraient pas davantage à l’antenne.

«Elle ne veut pas s’excuser lorsqu’elle sent qu’elle a été attaquée en ondes pour avoir soutenu un ami. C’était une impasse et il y a encore des tensions que vous pouvez couper avec un couteau.

La source a continué d’affirmer: «Le mal est fait. Mme O ne pardonnera jamais à Sheryl de lui avoir tendu une embuscade avec cette question et d’avoir semblé la dépeindre comme raciste à la télévision en direct. Ce pont est brûlé à jamais.

« Madame. O a quitté le plateau en sanglotant hier, tellement blessé par ce qui s’est passé.

Un initié a déjà dit au Sun que les employés sont «pétrifiés» Sharon, le seul acteur d’origine, va quitter.

La source a déclaré: «Sharon est blessée d’avoir été attaquée en ondes. Elle se sent mal parue. Elle se sent trahie et personne à l’émission ne la soutient.

Sharon a fait émettre des excuses sur sa page Instagram.

Elle a posté: «Après réflexion, après m’être assis avec vos commentaires et assis avec mon cœur, j’aimerais aborder la discussion sur The Talk de mercredi dernier.

«J’ai toujours été accueilli avec tant d’amour et de soutien de la part de la communauté noire et j’ai un profond respect et un amour pour la communauté noire. À toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse et déçue par ce que j’ai dit je suis désolé.

«Je me suis senti paniqué, vraiment aveuglé, je suis devenu sur la défensive et j’ai laissé ma peur et mon horreur d’être accusé d’être raciste prendre le dessus.

«Il y a très peu de choses qui me font plus mal au cœur que le racisme, alors me sentir associé à cela m’a fait tourner vite! Je ne suis pas parfait, j’apprends toujours comme nous et je continuerai à apprendre, à écouter et à faire mieux.

«S’il vous plaît, écoutez-moi quand je dis que je ne tolère pas le racisme, la misogynie ou l’intimidation. J’aurais dû être plus précis à ce sujet dans mon Tweet. Je soutiendrai toujours la liberté d’expression, mais maintenant je vois comment je n’ai pas fait cette distinction claire sans le vouloir.

«J’espère que nous pourrons continuer collectivement à apprendre les uns des autres et de nous-mêmes afin que nous puissions tous continuer à ouvrir la voie à une croissance et un changement indispensables.

«La communauté sur cette plate-forme signifie beaucoup pour moi. J’espère que nous pourrons tous nous soutenir mutuellement avec responsabilité, compassion et amour pendant cette période puissante qui ouvre la voie à un changement si nécessaire.»

The Talk est maintenant « en cours d’examen interne », car le réseau publié dans une déclaration qu’ils sont «engagés dans un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux».