Sharon Osbourne allègue que Meghan Markle ne parle qu’à ceux qui ont «un certain solde bancaire»: «À peine une victime»

Sharon Osbourne maintient son point de vue sur Meghan Markle.

En 2021, l’ancien co-animateur de “The Talk” a fait face à des réactions négatives pour avoir défendu les critiques de Piers Morgan à l’encontre du duc et de la duchesse de Sussex à la suite de leur entretien avec Oprah Winfrey. L’épouse du rockeur Ozzy Osbourne a insisté sur le fait que son ami de longue date n’était pas raciste pour avoir mis en doute les accusations de racisme de l’ancienne actrice américaine visant la famille royale britannique.

Osbourne a détaillé les retombées et les conséquences dans un nouveau documentaire sur Fox Nation intitulé “Sharon Osbourne: To Hell and Back”.

“Je ne l’ai jamais rencontrée de ma vie”, a déclaré lundi l’homme de 70 ans à Newsweek. “Mais elle se mêle à la royauté du showbiz, disons-le comme ça.”

“Je pense que vous devez avoir dépassé un certain solde bancaire pour qu’elle puisse vous parler”, a allégué Osbourne. “Ce sont tous les plus riches du [wealthy] dans l’industrie avec laquelle elle traîne. Et il n’y a rien de mal à cela. Que Dieu te bénisse. Mais elle raconte des tartes porcines [lies]. En d’autres termes, elle est entourée de très, très, comme comment puis-je faire ça poliment ? C’est la crème de la crème de la musique hollywoodienne, du cinéma, de tout ce qui l’entoure.”

“… Elle n’est pas vraiment une victime”, a ajouté Osbourne.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Osbourne a admis qu’elle pensait que Markle avait été traitée “très durement” par la presse britannique lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Londres.

“Je pense que la presse britannique l’a traitée très durement quand elle est arrivée”, a déclaré Osbourne au point de vente. “Je me souviens d’un titre, qui était très, très moche. Et qui sait ce qui se passe dans une famille ? Est-ce que tous les membres de chaque famille s’entendent ? Non… Qui sait ce qui se passe dans une famille ou un mariage ? Je dis toujours personne ne sait jamais.”

La star a également évoqué la fascination du public pour le duc et la duchesse de Sussex.

“Cet Américain va en Angleterre, épouse un prince, et est-ce qu’ils [live happily ever] après? Non”, a-t-elle dit. “Donc, cela a attiré beaucoup d’attention sur ce couple, beaucoup d’attention, qui continue encore et encore pendant que nous parlons. Et c’est comme si vous étiez soit royaliste, soit d’accord avec Harry et Meghan.”

En 2021, CBS a annoncé qu’Osbourne n’apparaissait plus sur “The Talk” après sa discussion animée à l’antenne. Le réseau a déclaré qu’Osbourne avait décidé de quitter la série après qu’un examen ait révélé que “le comportement de Sharon envers ses co-animateurs lors de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un lieu de travail respectueux”.

Le réseau a déclaré que son enquête interne a révélé que les co-animateurs de l’émission, dont Osbourne et Sheryl Underwood, n’étaient pas correctement préparés par l’équipe de l’émission pour une discussion sur la race. Cependant, il a déclaré qu’aucune preuve n’avait été trouvée pour étayer l’affirmation d’Osbourne. CBS lui a ordonné d’être confrontée à son soutien à Morgan, une personnalité de la télévision britannique.

Morgan, 57 ans, a quitté “Good Morning Britain” après avoir déclaré qu’il ne croyait pas la duchesse lorsqu’elle a dit à Winfrey, 68 ans, qu’elle avait envisagé de se suicider lorsqu’elle était mécontente de sa vie dans la famille royale britannique.

Au cours de la discussion sur Morgan, Underwood a demandé à Osbourne, “que diriez-vous aux personnes qui pourraient penser que, pendant que vous vous tenez aux côtés de votre ami, il semble que vous ayez donné une validation ou un refuge sûr à quelque chose qu’il a prononcé qui est raciste, même si tu n’es pas d’accord ?”

Osbourne a répondu avec colère, en utilisant des mots qui ont été émis, et a dit qu’elle avait l’impression d’être placée sur “la chaise électrique” pour avoir un ami que certaines personnes pensent être raciste.

Après une pause publicitaire, la discussion s’est poursuivie avec Osbourne disant à Underwood à un moment donné: “N’essayez pas de pleurer. Si quelqu’un doit pleurer, ce devrait être moi.”

Osbourne a acquis une renommée télévisée avec l’émission de téléréalité 2002-2005 “The Osbournes”, qu’elle a produite et jouée aux côtés de son mari rock star et de deux de leurs trois enfants.

Sharon Osbourne, manager d’Ozzy, 73 ans, et d’autres musiciens, a été juge dans l’émission de talents britannique “The X Factor” et dans “America’s Got Talent”.

“To Hell and Back” fait ses débuts lundi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.