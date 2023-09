Sharon Osbourne admet « qu’il est temps d’arrêter » de prendre Ozempic : « En fait, je ne voulais pas perdre autant de poids »

Sharon Osbourne a réfléchi à sa décision d’arrêter d’utiliser Ozempic après avoir admis qu’elle avait peut-être perdu plus de kilos que prévu initialement pendant qu’elle prenait un médicament injectable contre le diabète, qui est également devenu un médicament de perte de poids populaire.

La personnalité de la télévision de 70 ans a expliqué pourquoi elle avait arrêté de prendre Ozempic lors d’une apparition aux côtés de son mari Ozzy, 74 ans, Kelly, 38 ans, et Jack, 37 ans, dans l’émission « Piers Morgan Uncensored » de Talk TV.

« Tout d’abord, vous ne pouvez pas y rester éternellement », a expliqué Osbourne. « J’ai perdu 42 livres maintenant et c’est juste assez. »

Elle a poursuivi : « Il est juste temps d’arrêter, je ne voulais pas vraiment devenir aussi mince, mais c’est arrivé. »

« Et je vais probablement tout remettre en place bientôt », a ajouté l’ancien de « The Osbournes ».

Osbourne a ensuite décrit son expérience avec la prise d’Ozempic et a mis en garde les autres contre l’utilisation de ce médicament.

« Au début, vous avez la nausée », a-t-elle déclaré à Morgan, 58 ans. « Vous ne vomissez pas physiquement, mais vous avez cette sensation et j’ai eu environ deux, trois semaines de nausées tout le temps. Vous obtenez très tu as soif et tu ne veux pas manger. C’est tout. »

« C’est pourquoi je n’arrête pas de dire qu’il faut garder ce genre de choses hors de portée des jeunes, car ils deviendront fous et ce n’est pas bien », a ajouté le natif du Royaume-Uni.

Osbourne avait déjà parlé de l’utilisation de « la putain d’injection que tout le monde prend » pour perdre du poids, faisant référence à Ozempic, lors d’une apparition sur le podcast « Club Random with Bill Maher » le mois dernier.

« Quand vous avez un problème de poids et que vous avez tout essayé, et que quelqu’un vous dit : ‘Faites cette injection et vous allez devenir maigre' », a-t-elle déclaré.

Maher a souligné que « vous jouez toujours avec les probabilités » lorsqu’il s’agit de soins de santé, et Osbourne est d’accord.

L’ancienne animatrice de « America’s Got Talent » a expliqué les effets secondaires qu’elle a ressentis lors de l’utilisation de ce médicament.

« C’est différent pour tout le monde, mais pour moi, les premières semaines, c’était de la merde parce que tu vomis tout le temps. Vous vous sentez tellement nauséeux », a déclaré Osbourne.

L’ancienne animatrice de talk-show a également révélé qu’elle avait repris de mauvaises habitudes, notant qu’elle avait « toujours eu un problème de poids », mais qu’elle ne l’avait plus fait depuis. être sur Ozempic.

« Habituellement, je le fais, je lui donne quelques semaines et ensuite je me dis, merde, je prendrai des pâtes », a-t-elle déclaré.

Osbourne a également plaisanté sur la perte de poids à un moment où des chiffres plus complets sont les bienvenus.

« C’était juste ma chance, quand les gros clochards arrivent, je n’en ai plus », a-t-elle plaisanté. « J’ai passé toute ma vie à me débarrasser de mes putains de fesses, et maintenant tout est fini. »

Plus tôt cette année, Osbourne a parlé sur l’utilisation d’un médicament injectable de perte de poids pour perdre 30 livres, mais n’a pas précisé lequel.

Dans l’émission « The Talk UK » en mai, elle a déclaré : « Je l’ai pris pendant quatre mois et j’ai perdu 30 livres, mais comme pour tout, il n’y a toujours pas de recette rapide. »

Elle a poursuivi : « J’ai été très malade pendant quelques mois. Les premiers mois, j’avais juste des nausées. Chaque jour, j’avais la nausée, j’avais des maux d’estomac, peu importe. »

« Mais écoute, je l’ai pris pendant quatre mois, j’ai perdu 30 kilos. Je viens de me mettre deux chips dans la bouche, pendant qu’on faisait la pause, et je mange normalement maintenant, et je n’ai pas pris un kilo. Rien. , » elle a expliqué.

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.