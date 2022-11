Sharon Lokedi et Evans Chebet complètent un balayage kenyan

Evans Chebet faisait partie des coureurs qui ont vu Daniel do Nascimento se séparer du reste du peloton masculin au marathon de New York dimanche. Do Nascimento, un Brésilien de 24 ans connu pour être — quel est le mot ? – affirmé, était un flou alors qu’il se précipitait dans la tête, puis un point au loin, puis disparut complètement de la vue.

Chebet, un Kényan à la voix douce qui est arrivé à New York après avoir déjà remporté le marathon de Boston cette année, a choisi de faire preuve de patience. Effectivement, alors qu’il approchait du 21e mile de la course de dimanche, il a revu do Nascimento: face contre terre au bord de la route, soigné par du personnel médical.

“Je me sentais mal pour lui”, a déclaré Chebet en swahili par l’intermédiaire d’un traducteur, “mais je devais continuer la course.”

Par une journée exceptionnellement chaude pour la saison, Chebet a survécu à la fois aux conditions et à la compétition, gagnant en 2 heures 8 minutes 41 secondes pour terminer un balayage net pour les hommes kenyans dans les six tournois majeurs du marathon mondial cette année. Chebet, 33 ans, a fait sa part en remportant deux d’entre eux – et deux des plus difficiles. Bien sûr, compte tenu de ce que Chebet avait fait à Boston, personne n’était surpris de le voir attaquer New York avec beaucoup de sang-froid.

“Boston était en fait plus difficile”, a déclaré Chebet, qui portait sa couronne de laurier à sa conférence de presse.

L’arrivée des femmes était beaucoup plus inattendue. Sharon Lokedi, une Kényane qui a couru à l’université du Kansas, n’a eu peur de rien lors de ses débuts au marathon, s’échappant d’un peloton célèbre pour gagner en 2:23:23.

Sharon Lokedi du Kenya a remporté de manière inattendue la course féminine avec un temps de 2:23:23 Le crédit… Ben Solomon pour le New York Times

“Un temps parfait pour moi”, a déclaré Lokedi, 28 ans, qui partage son temps entre le Kenya et Flagstaff, en Arizona, où elle s’entraîne avec le groupe Dark Sky Distance parrainé par Under Armour. « Je ne m’attendais pas à gagner. Je m’attendais à bien courir. Mais cela a fini par être un bon résultat.

Lokedi a laissé un casting de stars dans son sillage. Lonah Chemtai Salpeter, une Israélienne née au Kenya arrivée à New York avec le meilleur temps du plateau, a terminé deuxième. Gotytom Gebreslase, d’Éthiopie, champion du monde en titre, a terminé troisième. Edna Kiplagat du Kenya, qui, à 42 ans, est l’une des marathoniennes les plus décorées au monde, a terminé quatrième. Et Viola Cheptoo du Kenya, finaliste de l’an dernier, a terminé cinquième.

“Il faisait chaud, mais j’étais vraiment préparé”, a déclaré Lokedi, qui a été champion de la NCAA au 10 000 mètres en 2018. “J’ai ramassé de l’eau à chaque station pour me verser dessus.”

Do Nascimento, qui a établi un record sud-américain en terminant troisième du marathon de Séoul cette année en 2 h 04 min 51 s, a été l’histoire à New York pendant une grande partie de la matinée – jusqu’à ce que tout commence à mal tourner pour lui. Facilement reconnaissable dans ses collants lavande et ses lunettes de soleil de l’ère spatiale, il s’est construit une avance de deux minutes à plus de la moitié de la course. Mais d’autres dans le domaine l’avaient déjà vu essayer ce genre de stratégie audacieuse.

Do Nascimento court à Brooklyn avant son effondrement. Le crédit… Calla Kessler pour le New York Times

Dans des conditions brutales aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, do Nascimento était parmi les leaders lorsqu’il s’est effondré dans des scènes vaguement horrifiantes et a été contraint de se retirer.

Dimanche, son rythme surhumain commençait à ralentir lorsqu’il a quitté le parcours pour un arrêt au stand de 18 secondes dans des toilettes portables. Il est sorti avec son avance intacte, bien que plus étroite, mais il était clair qu’il était en difficulté. À environ six milles de l’arrivée, il s’est effondré sur le trottoir et a été contraint d’abandonner la course.

“Je veux avoir pitié de lui quand je l’ai vu au sol”, a déclaré Abdi Nageeye des Pays-Bas, qui a terminé troisième. “Mais j’étais comme, ‘Allez, mec, c’est la deuxième fois. Vous avez fait ça aux Jeux olympiques. ”

Un porte-parole du marathon a déclaré que do Nascimento se remettait à son hôtel.

Ce n’était une journée facile pour personne. Galen Rupp, double médaillé olympique qui faisait ses débuts tant attendus à New York, a abandonné environ 18 milles dans la course avec une blessure à la hanche. Et l’Éthiopien Shura Kitata, qui a terminé deuxième derrière Chebet, est monté lourdement sur scène pour sa conférence de presse comme si ses jambes étaient en béton. Un officiel de la course a remis à Kitata un sac de glace géant, qu’il a placé sur ses cuisses.

Shura Kitata d’Éthiopie a terminé deuxième derrière Chebet. Le crédit… Hiroko Masuike / Le New York Times

“Il faisait très chaud”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur, “et cela a rendu les choses très difficiles.”

C’était le marathon le plus chaud jamais enregistré depuis que la course a été déplacée à sa date traditionnelle de début novembre en 1986. La température à Central Park était de 73 degrés Fahrenheit à 11 heures, peu de temps avant que les coureurs d’élite ne commencent à franchir la ligne d’arrivée.

Scott Fauble, 31 ans, était le meilleur Américain chez les hommes, terminant neuvième – un résultat solide obtenu le matin après avoir signé un nouveau contrat de sponsoring avec Nike. Fauble, qui était également le meilleur finisseur américain au marathon de Boston cette année, était sans sponsor depuis des mois.

Après avoir accepté les conditions d’un contrat lors d’un dîner samedi soir, Fauble a emmené un Uber au magasin Nike de Manhattan pour acheter des baskets. Le reste de son équipement de course est arrivé à son hôtel plus tard dans la nuit.

« C’est toute une ruée pour obtenir votre maillot pour le lendemain à 22 h la veille de la course », a-t-il dit.

Aliphine Tuliamuk, à l’extrême gauche, a terminé avec un record personnel de 2:26:18. Le crédit… Calla Kessler pour le New York Times

Chez les femmes, trois Américaines ont terminé dans le top 10. Aliphine Tuliamuk a terminé septième, Emma Bates huitième et Nell Rojas 10e. Tuliamuk, 33 ans, qui a remporté le marathon aux essais olympiques américains en 2020 et a donné naissance à sa fille, Zoé, en janvier 2021, n’avait plus couru de marathon depuis qu’elle s’était blessée aux Jeux de Tokyo l’an dernier. Dimanche, elle a terminé avec un record personnel de 2:26:18.

“Je pense que j’excelle quand les conditions ne sont pas parfaites”, a déclaré Tuliamuk. “Je suis à la hauteur de l’occasion, et je crois qu’aujourd’hui c’était le cas.”

Pourtant, elle a dû surmonter une certaine adversité. Début septembre, a-t-elle dit, elle a ressenti un gonflement à l’une de ses chevilles qui l’a forcée à s’absenter de l’entraînement pendant quelques semaines.

“Au fond de moi, j’aurais aimé avoir quelques semaines de plus” pour m’entraîner, a-t-elle déclaré. « Mais j’ai aussi décidé de me concentrer sur la gratitude parce que je ne savais pas que j’allais être ici. Et le fait que j’ai pu suivre un entraînement solide et avoir la chance d’être compétitif, j’en étais simplement très reconnaissant.