Sharon Gaffka, star de Love Island sous-évaluée, photographiée en train de travailler chez McDonalds avant un emploi dans la fonction publique et un relooking glamour

Une photo de Sharon Gaffka travaillant chez McDonald’s est apparue – révélant sa vie avant d’être une reine de beauté et de travailler pour la fonction publique.

La jeune femme de 25 ans, qui a maintenant été larguée de la villa, a précédemment affirmé qu’elle s’était démarquée dans sa ville natale de Didcot, près d’Oxford – mais un utilisateur des médias sociaux tenait à montrer la vraie elle.

En postant la photo, qui la voit dans son uniforme pour le fast-food, la personne a écrit: “ Sharon de Love Island disant qu’elle n’est sortie qu’avec des banquiers ou des médecins. N’oubliez pas vos racines.

« Et le commentaire ‘Je me démarque dans Didcot, je veux dire regarde-moi’. Oh s’il vous plait! Regardez tout le travail que vous avez fait pour « vous démarquer ».

Sharon s’était auparavant vanté de l’émission: « Bien sûr, je me démarque dans Didcot, regardez-moi. »

Elle a cependant eu quelques ajustements depuis son passage à Didcot et a révélé qu’elle avait eu un travail de boob, du Botox et du remplissage des lèvres.

Pendant son passage dans la série, Sharon a ramé avec Hugo après avoir dit qu’il n’aimait pas les « fausses » filles.

Elle lui a dit : « Je pense que c’est vraiment injuste. Je ne me tournerais jamais vers un gars et je ferais comme si je ne sortirais pas avec toi à cause de ta taille, ou je ne sortirais pas avec toi à cause de ta race.

Hier soir, la reine de beauté est devenue la dernière candidate de Love Island à quitter la série.

Elle est restée célibataire à la suite d’un recouplage, ce qui signifie qu’elle a été renvoyée chez elle – la laissant en larmes.

Après avoir dit au revoir aux insulaires, elle a déclaré : « Nous avons tous plongé quand nous sommes arrivés ici.

« L’amour n’a jamais été garanti et il ne le sera jamais, mais je suis heureux d’avoir franchi le pas.

« Je suis toujours à la recherche de l’amour, de cette personne spéciale qui peut gérer mon feu et faire de moi une femme heureuse. »

